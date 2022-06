Supervivientes es una experiencia física muy extrema, no hay más que ver el cambio que experimentan los cuerpos de los que participan una vez regresan a España. Tania Medina lo sabe bien que adelgazó ocho kilos y, puede parecer poco, pero en una persona que ya era de por sí delgada, ese peso se nota mucho.

Últimamente la hemos visto muy delgada en el plató del programa y no parece que haya recuperado mucho. Eso hace que reciba constantes comentarios por su aspecto actual y, por eso, ha querido aclarar en sus stories cómo está desde que regresó de la isla.

“Me encuentro un poquito mejor, pero aún siento el síntoma de la tripa hinchada, cada vez que como se me hincha mucho y estoy muy molesta”, aseguraba. Y es que después de someter al cuerpo a una privación de comida como la que han sufrido tanto ella como sus compañeros, el cuerpo se resiente.

“Voy a hablar sobre mi delgadez. Creo que es necesario porque siguen los comentarios tanto por privado como públicamente en mi foto”, justificaba sus siguientes comentarios.

En proceso de recuperación

Reconoce que no ha recuperado esos ocho kilos que perdió. “No los he recuperado porque: primero, cada cuerpo es un mundo; segundo, porque estoy muy mala de la tripa y estoy comiendo prácticamente lo que comía allí, no exactamente, pero sí algo muy parecido. Como arroz con pollo, arroz con pescado, pan blanco... En muy pocas cantidades, aunque sean muchas veces al día. Entonces, no puedo recuperar mi peso”, explicaba sobre su realidad actual.

Y había un tercero, que tenía que ver con ponerse en manos de especialistas para recuperarse del todo. “Es necesario para cuidar mi cuerpo y estar lo más sana posible. Amo comer y si no como todo lo que quiero ahora es porque hace daño a mi estómago", aclaraba.

Críticas constantes

Además, ha querido parar las críticas que está recibiendo. “No paran de decirme que si estoy anoréxica, que si tengo un cuerpo feo, que deje de subir fotos porque no puedo salir tan delgada y promover eso”, relataba sobre el acoso que está recibiendo.

No ha dudado en pedir que paren todos esos comentarios porque son palabras que pueden herir y no tanto a ella como a otros. “A mí no me afectan, pero muchas niñas delgadas leen esos comentarios, así que, por favor, sean conscientes de las barbaridades que dicen", terminaba pidiendo.

Hay que ser conscientes de que recuperarse de una experiencia extrema como esta lleva su tiempo.