A estas alturas pocos pueden dudar que Supervivientes es un reality de supervivencia extrema. No hay más que ver el deterioro físico que sufren todos los concursantes y las discusiones que tienen y que sacan su peor lado cuando hablamos de comida o recursos vitales en la isla.

Aunque normalmente, lo que más les desespera es la falta de hambre y les hemos visto discutir por dos granos de arroz de más que ha podido coger uno, en esta ocasión, ha sido la bebida isotónica la que ha desencadenado una de las discusiones más fuertes que hemos visto hasta ahora.

Era primera hora de la mañana cuando Anabel Pantoja se ha dado cuenta de que no quedaba bebida isotónica. Se ha dirigido directamente a Kiko Matamoros e Ignacio de Borbón y les ha acusado de beber más que el resto.

Batalla campal

“Para eso está, no está para hacer el arroz. ¿En qué país del mundo se cocina con isotónico?”, le respondía Kiko Matamoros que no entiende que su compañera utilice la bebida para cocinar. Ha sido el comienzo de una discusión que no ha hecho más que subir de tono a medida que se reprochaban el uno al otro el uso debido o no de la bebida.

“¿No lo entendéis, hostias? Si quiero beber no puedo, porque os lo habéis bebido, cojones. Ni yo, ni el resto. Os lo habéis bebido”, acababa gritando Anabel ya desesperada. Algo que no acababan de reconocer Kiko e Ignacio.

“¿Y quiénes se lo ha bebido, los lagartos, las iguanas?”, preguntaba ella. Y lejos de amainarse la discusión ha continuado con un corte de mangas de parte de Anabel a su compañero acompañado de un “payaso” para rematar la jugada.

“A lo mejor se va a cocinar como yo diga. Yo tengo la razón porque la tengo”, decía Kiko ya enfadado por la situación. “Vete con tu razón a tomar por culo, directamente”, recibía como respuesta.

Está claro que a estas alturas del programa ya todo es susceptible de acabar entre gritos y esta ha sido una de las veces en las que hemos podido ver a Anabel más fuera de sí. El tiempo transcurrido empieza a notarse.

Eso sí, el resto de compañeros no han abierto la boca y han dejado que los dos colaboradores de Sálvame se gritaran el uno al otro. Claro que lo que hay entre ellos es una relación de amor odio que seguro que les llevará a una pronta reconciliación.