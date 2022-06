Kiko Hernández muestra su preocupación por Kiko Matamoros tras recibir unos mensajes de su novia Marta

Llevamos dos meses viendo a Kiko Matamoros en Supervivientes, un reality que tiene pinta de que marcará un punto de inflexión en su vida. No solo por su deterioro físico, que podrá recuperar con el tiempo, sino porque le ha hecho descubrir que hay una vida posible más allá de sus adicciones.

Habrá que ver qué cambios reales se producen en su vida, pero lo que más preocupa a sus compañeros de Sálvame es si volverá o no a su programa. Kiko Hernández sembraba la duda.

“A mí lo que me preocupa, compañeros, es una serie de mensajes que ayer recibí de Marta, de su novia, donde hace un balance de estos dos meses de concurso y dice que este programa, programa de Kiko Matamoros, no ha estado a la altura defendiéndole y que va a sentir tal decepción… que puedo intuir que cuando vuelva lo va a dejar”, señalaba el colaborador generando la sorpresa en sus compañeros.

“Conociendo a Kiko, lo primero que va a hacer es escuchar a Marta y lo primero que va a hacer es tomar una decisión”, decía muy serio, “no sé lo que va a durar esa decisión, pero desde luego, aquí, no lo vais a ver”.

“Yo lo poco que le conozco me parece un tío muy racional, que tiene la cabeza en su sitio, que piensa y analizará y verá y escuchará a su novia, pero luego verá lo que se ha dicho en el programa y ahí decidirá”, compartía por su parte la presentadora, Adela González.

Debate sobre la permanencia

El tema siguió candente en el programa. Lydia Lozano recordó que Kiko ya abandonó el programa cuando era pareja de Makoke y ella tuvo un encontronazo con uno de sus compañeros.

“Creo que aquí todo el mundo ha hablado con muchísimo cariño de Matamoros, lo digo sinceramente, tú has podido ser un poco más beligerante, yo he podido decir un par de cosas de que creo que está tumbado, pero creo que aquí… Marta no ve Sálvame… a compañeros que queremos como Chelo, Mila…”, reflexionaba Lydia antes de Kiko Hernández la cortara para leer un mensaje de Marta que recibía en directo.

Un mensaje que negaba lo que estaba diciendo Kiko que se defendía asegurando que esos mensajes los había recibido en su móvil y le habían preocupado. “Kiko estaba ayer preocupado y doy fe porque esto me lo contó en privado y estaba muy preocupado a favor de Kiko y de Marta”, defendía María Patiño.

Finalmente hubo un cruce de mensajes en directo que dejaron claro que Marta está decepcionada con el trato que ha recibido del programa, algo que María Patiño no llega a entender asegurando que lo único que ha dicho de ella es que no se la ve disfrutar como colaboradora.

Veremos qué pasa cuando Kiko regrese, que parece que será de los últimos en hacerlo.