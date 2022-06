María del Monte presenta a su novia en su emocionante discurso en el Orgullo Gay de Sevilla

María del Monte, una de las tonadilleras más queridas y conocidas de nuestro país, dio ayer sobre el escenario detalles de su vida privada. Hasta ahora, la artista había mantenido en un segundo plano su vida personal y había logrado que no trascendieran este tipo de cuestiones.

Ayer, por decisión propia y sobre el escenario en el que dio un discurso como pregonera de las fiestas del Orgullo gay de Sevilla, habló de su vida privada. María del Monte dio detalles sobre su condición sexual y sobre su pareja que estaba presente en el acto celebrado en la Alameda de Hércules.

En su emotivo discurso ha querido señalar, que para ella lo más importante es que no haya sufrimiento: "Por mí, me da igual, pero no quiero que la gente sufra. Quiero que sepáis, antes de bajarme de aquí, que soy una persona más de los que estamos aquí. Y que, por supuesto, mi pareja está aquí esta tarde-noche”.

La artista, que estaba pletórica, añadió: "He tenido la suerte de encontrar el amor de mi vida. Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola. He empezado hablando de libertad y voy a respetar su libertad. Si quiere subir, que suba". Y así fue. Su pareja durante tantos años subió al escenario donde ambas derrocharon felicidad y bailaron al ritmo de la música portando una bandera LGTBI adornada de lunares.

María del Monte en el pregón del Orgullo de Sevilla: “Quiero que sepáis antes de bajarme de aquí que soy una persona más de los que estamos aquí... y que por supuesto, mi pareja esta tarde/noche está aquí” pic.twitter.com/eTj7MLCOOW — M 📺 (@casasola_89) June 23, 2022

“¿Qué pensáis, que soy un robot, como he dicho en alguna ocasión, que yo no he formado mi familia? Por supuesto que tengo al amor de mi vida, he tenido la suerte de dar con el amor de mi vida", María bailó al ritmo de I wil survive (Gloria Gaynor), rio y disfrutó publicamente de la vida que vive desde hace más de 20 años y a sus 60 años optó por comunicarlo. Todo en libertad, como a ella le gusta vivir y que los demás vivan.

Enhorabuena a nuestra pregonera del #OrgulloSevilla22, María del Monte, por sus palabras de amor a #Sevilla, una ciudad orgullosa, de libertad, de derechos, que lucha cada día. Gracias por defender la alegría y la felicidad como un derecho. 🏳️‍🌈¡El amor es libre!🏳️‍🌈 Gracias, María. pic.twitter.com/fdYnYc7gFy — Antonio Muñoz (@antoniomunozsev) June 23, 2022

El público ha ovacionado en varias ocasiones las palabras de María del Monte que ha reivindicado la libertad de cada uno y ha apostado por dar visibilidad al colectivo. En redes sociales no han cesado los comentarios alabando la decisión. Así por ejemplo, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, presente en el acto ha subido un tuit en el que destacaba la libertad de la ciudad andaluza.

María del Monte se recompone

La cantante ha vivido unos momentos muy dificiles tras el fallecimiento de su madre y sus dos hermanos. Del Monte se ha sentido rota, pero como mujer optimista que es, se ha ido recuperando del dolor que dejan las ausencias.

Su intensa relación con la también tonadillera Isabel Pantoja dio mucho que hablar en su día ya que se especuló con una relación íntima. A raíz de estos comentarios, un programa de televisión de Telecinco tuvo que pagar a Del Monte alrededor de 50.000 euros por la demanda presentada en la que se alegaba el derecho a la intimidad.

Precisamente, Isabel Pantoja será uno de los rostros populares que recibirá el premio Mr. Gay España 2022 en Madrid el próximo 8 de julio por su trayectoria y cercanía con el colectivo LGTBI.