Meghan Trainor lanzará en otoño su nuevo disco, ‘Takin' it back’, con una colaboración con Natti Natasha

Hace apenas un par de días Meghan Trainor desveló su nueva canción: Bad for me. Un sencillo en el que colabora con Teddy Swims y que se ha convertido apenas 48 horas después en la primera tarjeta de presentación del nuevo disco de la intérprete que llegará en otoño (21 de octubre) bajo el título de Takin' it back.

Así lo ha confirmado la propia intérprete a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales. Y de idéntica manera nos enteramos del estreno de su single. Un adelanto que todo el mundo entona en diferentes retos a través de las redes. En Instagram y TikTok, los fans se han atrevido a subir su propio vídeo cantándole al amor tóxico: "Por favor, no hagas promesas que no puedas cumplir / Tus mejores intenciones terminan lastimándome / No importa lo que pase, te amo infinitamente" dice la letra de la canción.

"Las letras son más potentes que nunca. Es mi apuesta más firme con géneros diferentes para mí pero también hay cosas modernas con mi habitual doo-wop" ha explicado Meghan Trainor sobre la concepción de este elepé a la revista Rolling Stone. Será su tercer lanzamiento en apenas dos años después de que Treat myself y A very trainor Christmas, su proyecto navideño, vieran la luz en 2020.

Una circunstancia que habla muy bien de la abundancia compositiva que rodea a este artista que fue capaz de conquistar a medio mundo con su hit All about that bass. Ahora casi una década después sigue buscando sorprender a su público con esta variedad de géneros que forman su elepé.

"Escuché opiniones extrañas de todos, así que seguí escribiendo las mejores canciones que pude. Cada vez que daba un nuevo paso en mi mundo de la composición de canciones, mi cerebro decía: 'Uh-oh, el resto del álbum tiene que ser así de bueno'. Y finalmente llegué a un lugar donde mi sello y yo dijimos: 'Está bien, no puedo vencer estas canciones" ha confesado la intérprete en Billboard.

Este esfuerzo en crear sus canciones para 'desprenderse de ellas cuando el disco esté en las tiendas o en las plataformas de streaming, lo hará bien rodeada ya que entre el listado de canciones de este álbum podremos encontrar colaboraciones como la que ya hemos escuchado con Teddy Swims o las no desveladas hasta ahora con Arturo Sandoval y Natti Natasha que se llamará Mama want to mambo.

De momento poca información al respecto más podemos contar. No sabemos aún cuántas canciones formarán parte de este disco al que le faltan muchos títulos que se unirán a Mama want to mambo y Bad for me que han sido los dos primeros adelantos.