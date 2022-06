Manuel Carrasco cumple 20 años de carrera: repasamos sus mejores momentos

Manuel Carrasco lleva dos años sobre los escenarios, regalándonos momentazos que no pasan desapercibidos para nadie. Batir un récord y cumplir el sueño de sus mayores fans, son solo algunos de los detalles que han marcado toda una vida dentro de la música.

Operación Triunfo

Su carrera comenzó en 2002 cuando se presentó a Operación Triunfo, el concurso televisivo del que han salido grandes estrellas de la música como Aitana, David Bustamante o Lola Índigo. Pero pocos como el artista de Huelva, que después de toda su carrera nos sigue impactando por lo que puede crear sobre un escenario.

Su primera guitarra se la regalaron a los 11 años, lo que marcó un antes y un después dentro de su vida. Hay que recordar que a los 21 entró en el talent show. Su objetivo era que el mundo entero conociera su voz y vieran todo lo que iba a conseguir.

Manuel Carrasco, 2008 / Carlos Alvarez/Getty Images

Cuando hace dos décadas le preguntaban si iba a dejar la brocha por el micrófono, el cantante no se lo podía creer del todo: “Es una buena idea, pero aún hay que esperar para saber la decisión del jurado”. Y así fue. Entró en la academia y a día de hoy es un referente para miles de personas que siguen teniendo como banda sonora esas canciones que empezaron en 2002 y que continúan en 2022.

A juicio por una pandereta

En una de sus visitas a El Hormiguero, el artista explicó que había tenido que ir a juicio por una pandereta, algo que a todo el mundo extrañó en ese momento. La cuestión, como empezó su historia, es que en un concierto pequeño llevaba una pandereta y la lanzó al público.

El cantante no le dio importancia en ese momento, pero en el tribunal la jueza le pregunto, “en este concierto, a quién de estas dos personas le diste la pandereta”. Es decir, al lanzar el instrumento dos chicas se pelearon por él y habían ido todos a juicio para saber a quién le pertenecía el objeto que Manuel había tirado.

Cuando acabó el juicio no se llegó a ningún veredicto que él conozca, pues en el programa afirmó que si hacía falta “le llevo dos panderetas, una caja entera e incluso les hago un concierto ahí mismo”. Después de contar la anécdota el artista afirmó que nunca más volvió a lanzar instrumentos al público, ya que le parecía increíble la situación que vivió.

El zasca de su hija por su música

Otro recuerdo que comparte el artista es que a su hija mayor no le gusta la música que hace, algo que parece que no le gusta pero que se toma con humor. Esta historia tiene lugar cuando, al estrenar nuevo equipo de sonido, a Manuel se le ocurre poner el video de su concierto en el Wanda Metropolitano, ya que su hija nunca le había escuchado en un concierto.

Para su sorpresa, después de escucharle atentamente, su hija se quedó decepcionada con el resultado y le soltó a su padre sin pensarlo dos veces, “que esa canción no la había cantado bien”. Su padre decepcionado por el comentario le puso la siguiente, pero obtuvo la misma opinión.

Sin embargo, el artista reconoció que luego la gente le cuenta que la pequeña va cantando sus canciones a todos lados y que le gusta su música, a pesar de lo que le pueda decir.

“Siempre es como la primera vez”

A pesar del paso de los años, Carrasco lo vive como si fuera la primera vez que se sube a un escenario o que crea un disco. En LOS40 Global Show junto a Tony Aguilar explicó sus sensaciones y sentimientos al crear proyectos nuevos: “Te juro que siempre es como la primera vez porque no quiero quedarme estancado en el pasado pensando lo bien que lo hice con una gira o con un álbum. Hay que mantener la llama viva de la pasión, de la presión. Además, el público también”.

Manuel Carrasco: el momento nostalgia con OT 2 + detalles de su nuevo disco

Esto hizo recordarle los años que pasó dentro de la Academia y lo que significó para él, ya que, si en estos momentos sigue en lo alto de la ola, es porque ha hecho las cosas bien y a su ritmo. "Después de tantos años, si estoy en el punto más alto es porque las cosas se han hecho al ritmo que yo he necesitado en mi vida. No he intentado ir más rápido que lo que me pedía mi manera de ser. La gente lo ha entendido muy bien ese respeto que tengo hacia mí mismo. Respeto mis tiempos y al público y ambos hemos sabido conjugar muy bien lo que he ido sacando", explicó Manuel Carrasco en LOS40.

8 discos y un récord de asistencia

Con 20 años tienes mucho tiempo para trabajar e ir consiguiendo el éxito que ha cultivado el intérprete de Que Bonito es Querer. Ha conseguido vender más de un millón de copias y recorrer toda la geografía española, pero el sigue sintiéndose agradecido por todo lo que está viviendo.

“Me recorre algo por el cuerpo que a ver como os lo cuento”, comenzó en la Cartuja de Sevilla donde batió el récord de mayor asistencia de un artista en España. Este concierto fue el broche final de su gira, La cruz del mapa – Hay que vivir el momento, que seguro no será el último. A Manuel Carrasco aún le quedan muchas sorpresas por darnos y muchos éxitos que publicar.