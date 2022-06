La Pelo nos sumerge en las compras y asegura que “Georgina Rodríguez es un mercadillo andante”

Aunque las rebajas no empiezan oficialmente hasta el 1 de julio ya podemos ver muchas tiendas que han optado por adelantar la fecha. Prepararemos los bolsillos que es momento de llenar el armario.

Bien lo sabe La Pelo, una yotuber sevillana que ha demostrado ser la reina de las gangas y de ahí que vaya sumando seguidores que están atentos a todos los consejos que comparten para poder hacer las mejores compras.

Su madre la llevó desde muy niña de mercadillo en mercadillo y se ha convertido en una experta que defiende las compras en estos lugares en los que podemos ahorrar mucho dinero. Y pone toda su sabiduría en La vida es un mercadillo, un libro que tiene esa naturalidad del que habla en la calle con desparpajo y sin filtros.

Hemos hablado con ella para ir tomando nota y para descubrir que más allá de las compras hay un objetivo de reflexionar sobre uno mismo y las cosas que nos hace sentirnos bien.

La Pelo ahora escritora, ¿cómo ha sido dar ese paso?

Yo me apunto a un bombardeo y todo lo que propongan adelante. Hacía tiempo que tenía ganas y salió la propuesta, fue un poco una alineación de planetas y dije, es el momento. Ha sido fácil porque tenía claro lo que quería contar y manejaba el tema, pero sí es verdad que es complicado sentarse equis horas al día, yo que soy culillo de mal asiento.

Moda, ¿sí o no?

Yo creo que la moda la creas tú. Si tú te lo pones alguien seguro que te ve por la calle y dice ‘uy, mira, me gusta esa ropa o me gusta cómo la ha combinado’. Al final todos somos un poco influencers en todos los sentidos. Moda sí, sostenible y a tu manera.

La vida es un mercadillo como título, algunas pensarán que es un libro para chonis, ¿lo tienes asumido?

No me importa, yo creo que todas llevamos una pequeña choni dentro, que unas veces sale, otras no, otra gente se avergüenza de ello. Si te metes en las profundidades del libro vas a ver que es mucho más, no es solo tips y trucos para comprar gangas en el mercadillo sino también son trucos para llevar una vida un poco más sana mentalmente.

¿Verías a Georgina Rodríguez en un mercadillo?

Por supuesto, si ella es un mercadillo andante, por favor, la única diferencia es que, en lugar de costarte dos euros, le ha costado más, pero, al fin y al cabo… Las marcas que ella lleva y cómo lo expone todo, al final es un mercadillo andante. Si vas con bolsos con marcas enormes, camisetas con marcas enormes, eres una valla publicitaria, al fin y al cabo, estás vendiendo ropa cuando te la pones con esos pedazos de logo. Mucha diferencia no hay.

¿La inflación también se nota en los mercadillos?

Yo lo noto un poco más en la cantidad de ropa que hay. Ha bajado mucho el primera mano y ahora el segunda mano se nota que vende bastante más. Cosas de tara, de outlet, que la gente está descubriendo y aprovechando, como está la situación, para ahorrarse unos eurillos en esas cosas.

Empiezas contando la historia de los mercadillos en sus inicios allá por la era de Eva, la del Paraíso, ¿sentido del humor e imaginación ante todo?

Claro que sí. Si no sabemos cuál es el origen, habrá que echarle imaginación y los inventaron, seguramente Adán y Eva. No lo tengo claro, pero lo tengo claro.

Hay diferentes tipos de mercadillos, ¿cuáles recomendarías a los principiantes?

Hay que empezar siempre desde casa. El que tengas más cercano en tu barrio y viendo un poco todo. De nada sirve apuntarse un poco al postureo del domingo en El Rastro porque toca ser modernito. Hay que mirar bien en las profundidades, no todo son los cuatro rastros más vintages y guays que haya. En cualquier mercadillo de tu barrio, normal y corriente, de toda la vida, puedes encontrar cosas super guay, super buenas, super baratas, y todo es cuestión de adentrarse en las profundidades.

¿Hay mucha diferencia entre esos mercadillos de postureo y los de barrio?

Depende de la gente que vaya. Si va mucha gente buscando cosas vintage, la palabra vintage multiplica el precio de algo de segunda mano. Hay que tener claro cómo definen lo que venden, en qué concepto te mueves para que no te metan una puñalada y que al final consigas gangas.

Decían que ha subido la segunda mano. Ahora que la sostenibilidad está tan presente, ¿crees que también puede ser una causa de este auge?

Claro, algo influye. También las redes sociales y que hay mucha gente que se está haciendo viral enseñando, como yo, unboxing de ropa barata. Abrimos un poco de mente y la gente se anima. Moda vintage, moda ochentera, moda salirte un poco de los cánones que implanta la moda a la gente también le llama la atención y esa moda solo la puedes encontrar en rastros o tiendas de segunda mano. Ha sido todo un poco un cúmulo.

¿Es fácil comprar en un mercadillo o hay que saber cómo moverse en él?

Es cuestión de echarle tiempo y ganas y pararte a observar cómo funciona. El simple hecho de cambiar una palabra de segunda mano a vintage hay un paso importante. Todo es cuestión de ir probando, echarle ganas e ir probando, pero cualquier que se ponga, lo consigue.

Una de las cosas que no todo el mundo lleva bien de los mercadillos es el regateo, muchos se quedan con la sensación de que le están timando, ¿cómo se supera eso?

Es cuestión de práctica y hay que tener un poco de dotes de actor y actriz para que no te invada la emoción, para que no pongas caras de ‘Dios mío, mira lo que he encontrado’, sino, mente fría y saber que estamos regateando que no es un juego. Venimos al regateo bueno que también es un trabajo.

Le das también importancia a la compañía para ir de compras, ¿con quién no irías nunca?

Hago una lista bastante amplia, los quejicas, sobre todo. El ‘qué frío, qué calor, tengo hambre, vámonos, es muy temprano, estoy cansada’… no. Pero ni a los mercadillos ni a la vida misma. De ahí que el título de que la vida es un mercadillo, porque hay que saber elegir quién te acompaña.

¿Cómo es una sesión de mercadillo contigo?

No nos podemos parar en todos los puestos, tenemos ya puestos que sabemos que sí, que no, y hay gente que llega un poco perdida y quiere probar en todos los sitios y nos descuadra. Yo tengo un máster ya.

Ahora que se acercan las rebajas, ¿el mejor consejo?

Esperar, que nadie compre en las primeras rebajas, eso es de principiantes. Hay que esperar un poquito, a las segundas.

Tú hablas en el libro del remate final, pero luego uno se queda sin tallas o sin el modelito que quiere.

Está bien ir y echar un ojo y ver por dónde van los tiros. Si ves algo que hay de tu talla y solo queda uno o dos, agárralo como puedas y luego ya, si en el remate final lo encuentras, descambias el otro. Es cuestión de ir organizándose.

¿A quién va destinado este libro?

A todo el mundo, para mí es un aprendizaje. Yo he visto la vida con otros ojos cuando me he adentrado en los mercadillos, cuando veo lo que pasa con los outlets, con las cosas que tienen taras, al final es un consumismo muy rápido. Hay cosas que se quedan atrás y que se destruyen y acaban quemándose y es una forma muy buena de salvar esa ropa, de aportar a que no haya tanta contaminación y ahorrarte dinero, eso, ¿a quién no le viene bien? Es una Biblia que creo que todo el mundo debería leerse.

Detrás de todos los consejos y sentido del humor hay un mensaje de apostar por el amor propio, ¿de dónde viene eso?

Yo he pasado por una depresión bastante grande y se pierde el norte totalmente, se pierde quién eres tú, acabas dejándote influenciar, estás un poco perdido y no hay que llegar nunca a ese punto. En el momento que tú veas que hay algo que no cuadra, parar a pensar y analizar qué está pasando, pedir ayuda si lo necesitas y es muy importante a la hora de tomar las riendas de tu vida porque si no estás bien contigo mismo y tienes claro lo que quieres y cómo tiene que ser tu vida, mal vamos. Por eso es tan importante elegir con quién vas, con quién te juntas, con quién no. Un día en el mercadillo, al final es como una vida en sí.

¿Cómo la superaste?

A base de terapia, terapia, terapia y trabajar sobre todo en mí misma. La gente tiene una imagen de mí que es real porque esta soy yo, pero hay mucha gente que no sabe tu pasado, cuál ha sido, lo que has trabajado, no lo que has tenido que trabajar en ti para llegar a lo que eres hoy. No es todo ‘ay, qué feliz está siempre’. He aprendido a volver a ser feliz y por eso mando mensajes de autoayuda para que la gente vea que de todo se sale y se puede. Teniendo las ideas claras y trabajando en ti, se sale.

Muchos se van de compras para subir el ánimo.

Total. Hay que tener claro por qué compramos. Yo también tengo mis días de que me vuelvo loca y digo ‘mamá, hoy tarjetazo, hoy nos vamos por ahí y fundimos la tarjeta’. Pero hay veces que dices, ‘estoy triste’ y lo mismo me como un helado que me voy y me compro ropa. Hay que pararse a pensar ¿por qué hago esto?, ¿me va a dar la felicidad que realmente quiero? o ¿qué me falta en mi vida para yo estar buscando la felicidad en la ropa? Hay que hace un poco de análisis antes de volvernos locas comprando, que también está bien, pero hay que analizarlo.

Ya has compartido varios posados de verano, ¿bañadores y bikinis de mercadillo?

Claro que sí, de hecho, a la gente le encanta. Este año ya estoy empezando la búsqueda de bikinis baratos para enseñar y yo, loca de contenta. Al final no es la marca que sea o de dónde sea el bikini sino el poderío con el que tú lo luzcas y lo a gusto que te sientas con lo que llevas.

¿Y cuánto cuestan esos bikinis de mercadillo?

2, 3 euros. Si llega la primera semana de calor y vas a las nuevas temporadas, a lo mejor te cobran 10,15 euros, pero esperando un poco y sabiendo cuál es el momento perfecto para comprar, por 2, 3 euros, a montones.

¿Qué no comprarías nunca en un mercadillo?

Según mi experiencia, imitaciones, he tenido malas experiencias. Ahora me río, pero en el momento lo pasé fatal y creo que el dinero no estaba bien invertido ahí. Me compré unos botines y eso estaba más duro que todas las cosas, olía a petróleo, me cobraron un pastizal que no lo valía para lo que era. Fue horrible. Se pusieron más grandes de la cuenta, a los dos días me quedaban enormes, un desastre.

Tú que frecuentas tanto mercadillo, ¿alguna vez has coincidido con alguna celeb en uno?

No, pero sí me sorprende la cantidad que veo ahora un poco más como de pijas por allí. Digo, ‘amiga, estás descubriendo mi mundo’. Me alegra. Hasta ellas mismas se sorprenden de lo bien que puede lucir algo que es barato y que está en cualquier puesto. Estoy viendo cada vez más gente con poder adquisitivo, o eso aparentan, y eso me alegra.

También te he visto posar con vestidos de novia, esos, no serán de mercadillo, ¿no?

Sí, no siempre, pero si vas todas las semanas al mercadillo vas viendo lo que traen nuevo y hubo una época que se llevaron un mes trayendo trajes de novia de páginas que habían cerrado o tenían un outlet, o que a lo mejor a alguna le faltaba un botón o la cremallera, cualquier tara y allí estaban por 10 o 5 euros. Eso hay que aprovecharlo, eso no lo puedes dejar escapar.