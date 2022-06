Algunos piensan que ahora que Mariana Rodríguez ha sido expulsada, Kiko Matamoros ha encontrado nueva diana: Nacho Palau. Aunque empezaron teniendo muy buena relación tras la unificación, parece que esos buenos tiempos son ya cosa del pasado en Supervivientes.

“Qué falso eres”, le decía el colaborador de Sálvame al ex de Miguel Bosé una de estas pasadas noches. “Mira que me he estado callando en público, mañana lo cuento todo, te vas a cagar”, añadía.

“Ya no me cago en nada Kiko”, respondía Nacho. “Tirando mierda así, pero será hijo de puta”, le decía Kiko a Alejandro Nieto y Anabel Pantoja que andaban cuidando del fuego. Una vez más, el detonante era la comida y el que uno hubiera comido más que el otro. “Viene a tirarme tierra a mí, para salvarse su puto culo de mentiroso”, seguía despotricando.

La gran discusión

“Es un tío que lo he respetado por sus hijos, lo juro por mi madre, y me he callado en público todo lo que puedo decir de él, que es mucho”, seguía desahogándose Kiko.

Cuando Nacho quiso saber a qué se estaba refiriendo, Kiko no dudó en contárselo: “De lo ruin que eres con la comida. Te he dado siempre todo lo que he podido de las recompensas y has hecho lo que te ha salido de los huevos y no solo lo has hecho, le has pedido a los demás que lo hicieran para no comprometerte tú. Y con el puto bocadillo de calamares, lo cogiste así con las dos manos, un trocito así de pequeño, y me dijiste ‘muerde’, y habías comido un trozo de mi tarta, así de grande, eres un mierda, tío”, seguía Kiko.

“Te permites el lujo de ir mintiendo y difamando para salvar tu puto culo baboso, que eres muy poco hombre”, le echaba en cara mientras Nacho mantenía la calma y le negaba todo lo que decía.

“Soy más hombre que tú que no paras de gritar y meterte con mujeres”, se defendía Nacho antes de que pasaron a otro tipo de comentarios soeces.

“Chungo”, “manipulador”, “mierda”, fueron algunos de los calificativos que se dirigieron el uno al otro mientras la discusión iba subiendo de tono.

Las redes se posicionan

Un encontronazo que ha pesado en el ánimo de Nacho Palau que se encuentra en sus horas más bajas. Esperemos que la visita de su sobrino Yago haya ayudado a darle el chute de energía que necesita para seguir adelante.

Desde luego, son muchos los que le apoyan y se posicionan en contra de Kiko en redes sociales, pero claro, eso él no lo sabe.

¿Que Nacho Palau no le pasa una a Kiko??? El nivel de manipulación es tremendo.

Kiko lleva dos semanas insultando a Nacho sin piedad. Demasiada paciencia está teniendo Nacho#ConexionHonduras10 — María Buhita 🪠🏺🕊 (@LaMariOposita) June 26, 2022 El bulling que le están haciendo a nacho palau kiko matamoros y sus titeres . Ya me parece lamentable. Nacho palau necesita a marta #ConexiónHonduras10 — anti nwo 🇺🇦 (@alberto41114010) June 26, 2022 Nacho Palau es un gran padre y una gran persona, no como Kiko Matamoros!!!! Nacho Palau es un gran concursante, no como Kiko Matamoros!!! Nacho Palau se merece lo mejor en la vida!!! #ConexionHonduras10 — Ana Carnoto (@ana_carnoto) June 26, 2022 Pero si las formas las ha perdido Kiko Matamoros, no metáis a Nacho Palau en el mismo saco, porque ni punto de comparación entre uno y otro. Kiko gritando, agres1v0, acercándose a Nacho, amenazándole, insultándole... #ConexiónHonduras10 — Hugo del Brusse 🤍 (@MpasionR) June 26, 2022 Kiko Matamoros para España, además de vago, clasista,es manipulador, xenófobo, además es ahora homófobo,su próximo objetivo es Nacho Palau #ConexionHonduras10 — Charig (@charli660) June 26, 2022 Kiko Matamoros sigue pasando todas la líneas rojas, ahora con Nacho Palau. Lo vuelvo a decir: por mucho que vaya de culto y de leído, siempre llevará un macarra en su interior y saca a pasearlo en cuanto puede porque es su auténtica personalidad. #ConexionHonduras10 — El comentador 🦖🤍 (@soycomentador) June 26, 2022

Veremos qué pasa el jueves que viene.