Voces críticas ante el encuentro de Arelys con Anabel Pantoja en ‘Supervivientes’

Este domingo muchos esperaban con ganas Conexión Honduras por el salseo de ver a la madre de Yulen Pereira encontrarse con Anabel Pantoja en Supervivientes. Después de haber vivido cómo crecía esta relación en el programa con la opinión contraria de Arelys, todos tenían ganas de ver ese reencuentro.

“No sabes la alegría que me da saber que mi madre esté igual de feliz que yo o más y que de su ok. No hay nada como el ok de una madre”, le decía el deportista a Carlos Sobera una vez más tranquilos tras su emotivo encuentro.

“Anabel que sí, que somos novios, somos una pareja, tenemos una relación”, confesaba Yulen delante de su madre confirmando una relación con la que ella no se ha mostrado muy feliz en España.

Anabel se encuentra con Arelys

Pero hasta llegar a este punto primero se produjo el encuentro de Arelys con Anabel. Abrió una puerta en mitad de la playa y se la encontró. No tuvo dudas de quién era y se abalanzó sobre ella. Ambas se fundieron en abrazos y besos que dejaron a muchos de piedra porque esperaban que el comportamiento de la suegra fuera más frío después de todo lo que ha dicho de ella.

Arelys le dio las gracias por cuidar de su hijo mientras, Anabel, histérica no dejaba de repetir lo fuerte que era tenerla allí. “No sabes lo que habla de ti, no te lo puedes imaginar”, le decía la concursante, que le recordaba que tiene que probar todos los platos que cocina.

“Yo pensaba que no me ibas a querer ver”, le dijo en un momento dado Anabel. “Yo estaba convencida de que te iba a abrir mi casa”, le decía su suegra. “Te lo dije un día nominando. Tienes un hijo que vale millones, tenga lo que tenga, lo quiero en mi vida siempre”, le decía la superviviente a la madre, “y viva por parirle tú y Manuel”.

“Me amenazaba y me decía, Arelys a lo mejor no te quiere”, contaba Anabel sobre lo que le había dicho Yulen en alguna ocasión. Pero parece que no.

Encuentro madre hijo

Después llegó el segundo encuentro, madre e hijo. Abrió la puerta antes de tiempo y dieron ejemplo del amor que les une. Muchas lágrimas mientras se fundían en un abrazo eterno. “Estoy bien”, no dejaba de repetir él. Las mismas palabras que le dijo su madre que le puso al día de su familia.

Yulen le dijo a su madre que Anabel le cuida mucho y que a veces se raya porque se fue sin decir nada a nadie. Pero la escena final, viendo a Arelys con la pareja, será lo más comentado de la semana. “Arelys Anabel, Anabel Arelys, vamos a tener que aguantar muchas aventuras que lo que se viene es candela”, presentaba Yulen a sus dos mujeres.

Voces críticas

Una estampa idílica si no fuera porque en España el comportamiento de Arelys ha sido muy diferente y en redes sociales le han echado en cara esta falsedad en el encuentro con Anabel.

Veremos qué sucede cuando la pareja vuelva a España y sea consciente de lo que hay.