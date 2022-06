Mercedes Milá carga duramente contra el Kiko Matamoros que está viendo en ‘Supervivientes’ y pide su expulsión

Kiko Matamoros es uno de esos concursantes de Supervivientes que no pasa desapercibido. Desde un principio dejó claro que quería estar nominado todas las semanas para vivir esa adrenalina y marcharse en cuanto el público no le quisiese en Honduras. Y así ha sido. De momento, le han ido salvando semana tras semana.

Y dado su carácter, no ha estado exento de polémicas. Algunos de sus comportamientos más criticados han tenido que ver con Mariana Rodríguez.

“Me parece que, que venga una señora de Venezuela, vía Italia a dar lecciones a España de cómo se tienen que comportar aquí me parece, como poco, extraño. ¿Vergonzoso España? Un país que te ha abierto las puertas para darte una oportunidad. Vergonzoso tu país”, le dijo en su última palapa.

Un comentario que hasta Jorge Javier Vázquez tuvo que reprocharle por clasista y xenófobo. Ahora ha sido Mercedes Milá la que ha querido pedir su expulsión desde sus historias de Instagram.

“Sé lo duro que es para el equipo trabajar en Honduras en condiciones muy complicadas, sé que no solo los concursantes, que cobran un dinero por participar y 200.000 euros por ganar, sufren cada día lluvias, bichos, fríos y calores y lo sé porque Lara Álvarez me lo ha contado con todo lujo de detalles. Por eso a todos, absolutamente a todos, gracias por lo que hacéis para darnos lo mejor de lo mejor”, comenzaba diciendo antes de entrar en materia.

Pidiendo su expulsión

“Matamoros se está retratando cada día y ya no puede tapar más sus vergüenzas. Había pensado escribir todo esto cuando vi el puente de las emociones y frené en seco. Ese Kiko me enseñó una cara nueva y me hizo verle con otros ojos; fue extraordinario”, comenzó diciendo lo que le había gustado de él.

Pero le ha sabido a poco: “No sé si llega a tiempo a recomponer su familia y algunos de sus amigos, pero seguro que sus padres desde ese cielo deseado por todos, sonrieron y entendieron cada una de sus palabras pidiendo perdón, pero ha vuelto a las andadas y sus discusiones en esa convivencia tan hambrienta y complicada me han vuelto a revolver las tripas”.

Ahora, no ha dudado en cargar contra él. “Sus alardes de cultura, de conocimientos y de superioridad son desalentadores. Espero que los espectadores le saquen del concurso cuanto antes. Es un tipo chulesco, prepotente, vanidoso y con una certeza de ser mejor que nadie que lo hace solo tolerable a Jorge Javier Vázquez y cuatro más. Yo sí que lo he reconocido y por desgracia, he tenido que admitir que el Matamoros del puente de las emociones ha sido un espejismo”, terminaba escribiendo.