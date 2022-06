Charlie Puth se pronuncia sobre un tema polémico: “El silencio ya no es una opción”

El pasado viernes el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el derecho federal al aborto al pronunciarse sobre un caso en particular, anulando así lo conseguido en 1973 con el caso Roe contra Wade.

Seis jueces conservadores, contra tres liberales, sentenciaron que el aborto no está amparado por la Constitución. Eso ha provocado que los 50 estados tengan la potestad para legislar sobre este tema de manera independiente y se prevé que 26 de ellos no tardarán en prohibir con más o menos límites la interrupción legal segura del embarazo.

Una decisión que dividirá al país y que ya ha generado las primeras reacciones. Una de ellas, la de Charlie Puth que ha querido pronunciarse al respecto.

Un viernes de alegría y tristeza

“El viernes comenzó como un día increíble, ya que debutó mi nueva canción; es una canción de la que estoy enormemente orgulloso y estoy profundamente agradecido con todas las personas de todo el mundo que la han escuchado... Espero que les haya traído un poco de alegría, ya que la alegría es algo difícil de conseguir en estos días”, comenzaba diciendo sobre lo bueno que tuvo el pasado viernes.

Pero ya acababa la frase con una idea catastrofista sobre la falta de alegría y había un motivo. “A menudo parece que el mundo se está desmoronando y nosotros, como jóvenes, nos enfrentamos a una crisis tras otra. Y el viernes por la mañana, surgió otra crisis después de que la Corte Suprema anuló Roe v. Wade”, señalaba dejando claro que su reflexión giraba en torno a la ley del aborto.

“A lo largo de mi carrera, he tratado de mantenerme alejado de expresar mis creencias políticas, pero llega un momento en que el silencio ya no es una opción. He visto a tantas mujeres hablar (incluidas muchas de mis compañeras artistas) y me siento obligado a decir algo también. Me he pasado el fin de semana leyendo y estudiando los estragos que esta decisión causará a tantas personas, y no puedo callarme”, aseguraba sobre sus motivos para pronunciarse.

Toma partido

“Independientemente de las creencias personales o religiosas de cada persona, creo firmemente que no es función del gobierno decirle a nadie lo que puede o no puede hacer con su propio cuerpo; debe seguir siendo su elección. Sé que mis palabras pueden ser bien recibidas por algunos y odiadas por otros, pero hago música desde mi corazón, así que debo decir lo que hay en mi corazón”, aseguraba sobre la honestidad con la que comparte esta opinión.

Y terminaba invitando a sus seguidores a hacer una donación a la Red Nacional de Fondos para el Aborto que apoya a más de 80 organizaciones que tratan estos temas.