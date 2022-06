Sigue nuestro Programa Especial del Orgullo en Twitch

El próximo jueves, 30 de junio, LOS40 ha invitado a cuatro artistas del colectivo LGTBI a participar en un debate en Twitch. A partir de las 12:00, en nuestra cuenta oficial de la plataforma de vídeo, nuestro compañero Félix Castillo estará en una mesa redonda para tratar algunos de los temas sobre el colectivo que preocupan a los artistas.

De este modo, Blas Cantó, María Peláe, Luna Ki y Sharonne se pondrán delante de las cámaras para contarnos sus experiencias como miembros del colectivo LGTBI dentro de la industria del entretenimiento. Y es que, en pleno siglo XXI, siguen enfrentándose a situaciones de lo más surrealistas y discriminatorias.

Temas como los referentes, el queerbaiting o la madurez de las personas LGTBI se pondrán encima de la mesa. Así que ya sabes, si quieres sumarte a esta charla, no te pierdas el directo en Twitch y manda todas tus reflexiones y preguntas.

¡Este jueves 30 de junio a las 12:00 p.m (CEST) emitimos nuestro programa especial #Orgullo con @FelixCastillo40 como HOST! 🤩 Podrás verlo y comentarlo en directo en nuestro canal de #Twitch 👉 https://t.co/QuOSbSEq3b

Sobre las personas invitadas

Blas Cantó: Blas Cantó es uno de los artistas españoles más queridos de la industria. Lleva toda la vida dedicada a la música. Formó parte del grupo Auryn hasta que en 2017 empezó su carrera en solitario con temazos como Él no soy yo, No volveré a seguir tus pasos o In Your Bed. En 2021 representó a España en Eurovisión con el tema Voy a quedarme. Este 2022, Blas ha vuelto a la música por todo lo alto: con la canción El bueno acaba mal.

Luna Ki: Se trata de una de las artistas del momento. Aunque lleva poco tiempo en primera línea de la música, Luna ya se ha posicionado como una de las revelaciones de la música urbana en España. Aunque gran parte del público la conoce por su participación en el Benidorm Festival, donde se presentó con Voy a morir, Luna ha continuado dando que hablar con sus trabajos. Este mismo 2022 ha lanzado su primer LP, Cl34n, con temazos como Piketaison junto a Lola Índigo o Putón.

María Peláe: La cantautora malagueña lleva doce años de carrera, destacando sus letras comprometidas y llenas de crítica social. Con dos álbumes a su espalda, Hipocondría y La Folcrónica, María ha demostrado tener una gran sensibilidad a la hora de contar historias a través de sus canciones. También mucho sentido del humor. Canciones como Que vengan a por mí, La niña o Mi tío Juan ya se han ganado un hueco en los corazoncitos de sus oyentes.

Sharonne: Sharonne lleva toda la vida encima de los escenarios, pero ha sido este 2022 cuando muchas personas le han conocido. Ha sido gracias a la segunda temporada de Drag Race España, donde ha terminado como ganadora. Con una increíble voz y un don para el espectáculo, Sharonne se metió al público y al jurado en el bolsillo. Una tarea nada sencilla. Además, como artista, ¡ha lanzado canciones como Hi! o Sparkle Up.