Todas las caras de Míster Jägger, el streamer al que 'La velada del año 2' ha catapultado a la fama

Míster Jägger es el hombre del momento. El nombre de este creador de contenido, que nació en YouTube en 2012 y después se pasó a Twitch, es el más sonado entre los españoles en los últimos días, pues aunque Ibai Llanos batió récords históricos en la plataforma de Amazon el pasado sábado con su Velada del año 2, este madrileño de 27 años acabó convirtiéndose en el gran protagonista de la noche al ganar su combate de boxeo contra el mismísimo David Bustamante.

Míster Jägger ya se proclamó ganador en 2021 del combate en el que se enfrentó a Viruzz en la primera velada del año y en esta ocasión, se ha revalidado como el mejor boxeador amateur de la temporada. Parece que nadie le puede plantar cara en el ring y lo que está más que claro es que Ibai y su equipo deberán trabajar duro si quieren encontrar a un rival digno para él en velada de 2023.

Pero ¿quién es realmenge Míster Jägger? Responder a esta pregunta es muy difícil porque Jägger parece tener mil caras. Eso sí, todas ellas se enmarcan bajo la palabra "particularidad". Este streamer nunca hace las cosas como los demás y para muestra, la propia velada, momento en el que, lejos de esperar sentado a su turno como todos los demás invitados, optó por llevarse una esterilla y una almohada para acampar en el suelo del Pabellón Olímpic de Badalona hasta el momento en el que no tuvo más opciones que subirse al ring.

Aquí te presentamos unas cuantas caras de Jägger. No son todas, pues sería imposible recabarlas en un solo artículo, pero sí son suficientes para conocer a este particular streamer.

1. El Míster Jägger de los Redondo, un tipo amante del metal

Fuera de las pequeñas pantallas de los smartphones y los PC, a Míster Jägger se le conoce por su nombre real: Alberto Redondo Jiménez. En su faceta más personal, este streamer se suele definir a sí mismo como un cinéfilo. Además, tampoco oculta su pasión por la música metal.

2. El Míster Jägger actor cómico, el más divertido

Entre sus mil caras, la de cómico es sin duda una de las más queridas por sus seguidores. Jägger se dio a conocer en YouTube haciendo vídeos un tanto surrealistas en los que él mismo se encargaba de narrar una historia y protagonizarla. De hecho, a lo largo de su carrera ha creado decenas y decenas de personajes como Cortaelrollomán, Jägger indio, Jägger Pikacho y Marilús. Eso sí, casi todos ellos gritan. Esa es la marca de la casa.

3.El Jägger que es la princesa de Internet con el poder de la imaginación

Otra de las caras de Jägger es la de la "royal". El streamer se hace llamar "la princesa de Internet" desde hace varios años y, de hecho, así es como bautizó el canal de Twitch que estrenó en 2020. En esta plataforma Jägger acumula ya 1,3 millones de seguidores a quienes ha ido conquistando gracias a sus surrealistas vídeos y a sus partidas de Egoland, un juego en el que, aunque suele sembrar el caos, ha ganado muchos followers.

En sus streams, Jägger rara vez hace un uso sencillo de la imagen como suelen hacer otros com El Xokas o Ibai. Él vive por y para la psicodelia y lo suyo es multiplicar la pantalla por 4 o por seis, escoger fondos barrocos entre los que cueste distinguir su cara o incluso usar filtros que le deformen para generar una imagen cómica. De hecho, podríamos decir que, si lo tuyo no son los gritos y el humor absurdo, quizá Jägger no vaya a ser nunca tu streamer de confianza. Es una princesa, pero sus modales no son precisamente los habituales de los "royals".

4. El Jägger que comenta la actualidad

Otra de las caras de Jägger es la de comentarista de la actualidad. Eso sí, el surrealismo es su bandera y aunque tenga que hablar de temas tan arduos como el confinamiento, lo hace siempre desde su particular punto de vista y con un toque de humor absurdo.

5. El Jagger que te crea un juego de mesa y una película

Si algo hace especial a Jägger, además de ser el máximo exponente del surrealismo en Internet, es su incapacidad para parar de crear. Además de hacer streams, Jägger ha lanzado al mercado su propio juego de mesa, el Karmaggän, que próximamente llegará a las tiendas, y nada más y nada menos que su propia película. Su filme, titulado Jägger Royale está, disponible en YouTube desde 2018, donde acumula ya casi un millón de visualizaciones y decenas de comentarios en los que quienes la han visto debaten sobre si Jägger es un loco o un genio.

6. El Jägger presentador de late nights

Una de las últimas facetas que hemos descubierto de Jägger es la de presentador de late nights. El creador de contenido estrenó en septiembre de 2021 junto a Henar Álvarez Esto es un late, un programa emitido en Twitch en el que la pareja de cómicos hace entrevistas a invitados.

7. El Jägger invicto

Por último, cabe destacar que Jägger es un hombre que cuida mucho su físico. Aunque él mismo ha alardeado en varias ocasiones de sus bíceps, lo que ha quedado patente tras la Velada del año 2 es que Jägger está en una forma física envidiable. En los últimos meses ha entrenado duro junto a profesionales del boxeo y esto se notó en el ring. Su potencia hizo que Bustamante se retirase y que ahora sean decenas los streamers y deportistas que estén deseando batirse en duelo con él.