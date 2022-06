Si echamos un vistazo al muro de Instagram de Dani Martín y vemos una foto suya en el cartel de entrada de una playa nudista mientras muestra el culo, podemos llegar a pensar que ha vuelto a ese lado gamberro que siempre le ha caracterizado.

Pero está en otro punto, detrás de imágenes de ese tipo ahora hay una serie de reflexiones que nos muestran el trabajo de auto conocimiento que está realizando el cantante.

Nos empezamos a acostumbrar a las extensas confesiones que comparte en redes sociales sobre sus fallos y aciertos y ha vuelto a hacerlo.

Reflexionando

“El amor a mí mismo, aceptarme como soy, permitirme errores, perdonar, pedir perdón, no depender de nadie ni de nada, que la autoestima no dependa nada más que de mí mismo”, empezaba diciendo sobre el amor que más nos ayuda a crecer.

“Hacer deporte para disfrutar y porque me apetece, y no para perder peso. Escoger las canciones que irán en el disco solo porque me emocionan al componerlas, sin ir al resultado. No llenar silencios, escuchar, aprender de otras opiniones. Ser libre, poder cambiar de opinión, no creer que nuestra idea es la válida siempre”, continua sobre las cosas que se ha propuesto.

Y la lista es larga: “Trabajar en equipo, delegar, disfrutar de estar conmigo. No hablar mal de ninguna persona ni criticar, respetar, agradecer. Hacer todo como si fuera lo último que vaya a hacer. Hacer solo lo que me pida el corazón. Cenar y comer solo con quien me apetece, llamar y escribir solo a quien me apetece: la familia elegida es la que forma parte de mi día a día y la que me llena, mis padres también”.

Tiene la clave para llegar a este punto. “La educación es la base de todo. Tener capacidad para empatizar, no regalar mis encantos a cualquiera. Que la generosidad sea de manera justa, compartir, reconocer mis defectos y errores, ponerme en el lugar del otro”, explica.

Una de las cosas que ha tenido que conseguir para llegar a hacer estas confesiones es aceptarse tal y como es y parece que lo va consiguiendo. “Soy imperfecto, mi cuerpo es el que tengo y no pienso matarme a hacer ejercicio físico por temas estéticos, solo por salud. Tengo complejos. La droga es un infierno, es de las cosas que más miedo me da en esta vida. Soy muy sensible, respeto la tarea, me ha costado mucho estar cerca de mi persona, lo estoy haciendo y consiguiendo”, aceptaba.

Aceptando la imperfección

“Me he machacado mucho, he hecho daño y también me lo han hecho. Me he drogado, he mentido, he sido inmaduro. Me he maltratado, culpado, herido… He querido seducir a todo el mundo. Me he emborrachado muchísimas veces. He llorado mucho. He sido un adolescente muy cabrón con mis padres. Soy una persona, por eso me han pasado y me pasan todas estas cosas. No soy un póster, ni un ejemplo a seguir, ni un modelo, ni un muñeco, ni una campaña de marketing, ni un producto, ni el novio perfecto, ni el amante perfecto, ni el amigo perfecto, ni nada de eso”, reconocía sobre sí mismo.

Ha tardado en llegar a este reconocimiento, pero como suele decirse, más vale tarde que nunca. “Soy imperfección constante en trabajo diario de mejora y dándome cuenta de todo esto. 45 años y casi no me conozco: es un gran momento para hacerlo, lo está siendo. No quiero ser el de los sermones, son pensamientos en voz alta. Lo que quiero mostrar, lo que soy realmente, lo que no soy. Uno más, una persona que está en busca de la felicidad como puede, como va pudiendo”, compartía.

“Creo que es puta madre trabajar el físico, y aunque ni el cerebro ni las emociones sean músculos tampoco está de más trabajarlas. Además de mostrar lo buenos que estamos, las vacaciones tan increíbles que vivimos, los planes tan increíbles en los que estamos, sumar otras cosas también está bien. Salud mental y física”, reivindicaba haciendo alusión a lo que es más habitual en las redes sociales.

Y siempre, desde la libertad: “Por supuesto, que cada uno haga lo que quiera en su vida. Yo soy más feliz verbalizando esto y trabajándolo. No es moralina ni me he comido la chispa de la felicidad. Sufro mucho, quiero sufrir menos. Que seáis felices sin poner parches, vamoooos, o hace lo que os salga del estómago, de la vagina o de los testículos. Daniel”.

No faltaba una posdata que dejaba evidencia de su constante sentido del humor: “PD: También hago pis e las piscinas, en el mar y en la ducha”. Y seguro que Mercedes Milá le habrá aplaudido.

No han faltado los comentarios que aplaudían su exposición tan íntima.