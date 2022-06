Inma Cuesta en el Orgullo: “Por todas las veces que me negaron y miré para otro lado, negándome yo también”

Una de las pistas que nos demuestran que las cosas están cambiando si hablamos de libertad en el amor al margen de la condición sexual es la multiplicación de voces que en otros momentos permanecieron calladas y ahora gritan y se expresan con miedos.

El Orgullo LGTB de este año nos ha dejado muchos testimonios de hombres, y también mujeres, que han reivindicado respeto y tolerancia y una de ellas ha sido Inma Cuesta.

“Por todas las veces que guardé silencio y pensé que no me escondía, por todas las veces que me negaron y miré para otro lado, negándome yo también”, reconocía sobre cómo se ha sentido en otras épocas y cómo se siente ahora.

Frases recurrentes

En todo este tiempo ha estado rodeada de frases recurrentes para no hacer pública su condición: “‘¿A quién se lo has dicho?’. ‘Quien sabe lo nuestro?’. ‘Es mi amiga…’”, enumeraba. Frases que a más de una le habrán resultado muy familiares.

Las cosas han cambiado y cada vez hay mayor aperturismo, pero llegar a este punto no ha sido fácil. “La vida de puertas para dentro, para no molestar y para que nadie sienta vergüenza al qué dirán. ‘Ten cuidado, tampoco hace falta que todo el mundo sepa lo tuyo’. Crecí sin referentes, sintiéndome sola en muchos momentos de mi adolescencia”, admitía la actriz.

“En estos tiempos tan raros en los que los discursos de odio quieren arrebatarnos nuestros derechos, visibilizarnos y alzar la voz nos hace más fuertes creando un sentido de unión y comunidad”, analizaba sobre la situación que estamos viviendo.

“Hoy día Internacional del Orgullo, conmemoramos a løs que comenzaron esta lucha que a día de hoy sigue siendo necesaria. Aquí estaremos nosotrøs y nuestrøs hijøs para seguir defendiendo un mundo más diverso y más justo para todøs. Con todo mi AMOR… Feliz ORGULLO! 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️💗 #pride🌈 #loveislove”, terminaba su reivindicación.

Aplausos y apoyo

Alzar la voz y compartir la experiencia personal se valora porque hacen falta esos referentes que ella no tuvo. Y son muchos los que lo han aplaudido.