Miguel Ángel Silvestre y Sebastián Yatra comparten piropos en un live y el actor lanza una proposición

Este fin de semana llega una nueva edición del Festival Mar de Sons, el festival que se celebra en Benicassim y que, este año, tiene como embajador a Miguel Ángel Silvestre.

El actor ha querido compartir un live con uno de los artistas que estará en el festival: Sebastián Yatra. “Me hacía mucha ilusión hablar con él porque hacía mucho tiempo que quería verle en directo y mira las carambolas de la vida que le voy a ver en Castellón, en Benicassim”, comentaba ilusionado porque podrá verle en su tierra natal.

Allí está ya disfrutando de su familia y allí ha quedado con Yatra aunque antes, han charlado en un live de Instagram que, pese a las dificultades técnicas que nos han dificultado escuchar bien toda la conversación, nos ha dejado sentir el buen rollo que parece haber entre ellos.

Conectando

“No nos conocemos personalmente, tenemos muchos amigos en común. Asier (Etxeandía) estuvo rodando con él, Aitana también me habló muy bien de él y le sigo por la música, canto sus canciones con mis sobrinos y voy a ver el festival con mis sobrinos y me hace mucha ilusión. Con un poco de suerte me lo llevo a tomar una paellita por allí”, comentaba Silvestre antes de conectar con él.

“Vas a conocer a mis amigos, a mi familia, yo he crecido allí y con un poco de suerte te llevo a comer una paellita valenciana estos días”, le proponía una vez que pudieron hablar. Una proposición que el colombiano aceptó encantado.

Además, a diferencia de lo que había dicho el actor que negaba que se conocieran, él recordó un encuentro previo. “Nos conocimos en persona una vez en un avión hace muchísimos años. Estuvo super divertido”, aseguraba Yatra, aunque parece que Silvestre no lo recuerda.

En cuanto al festival, el actor explicaba que “decidí apoyarles porque habían hecho una acción de regalar entradas a todas las personas que estuvieron en primera línea durante la pandemia y parte de la recaudación ha ido a bancos de alimentos. Es un festival que ha nacido con mucha alma”.

“Me encanta todo lo del festival, desde el nombre a todo lo que me ha contado Tony Aguilar, es como un festival que reúne un montón de cosas bonitas, se siente el verano, es para la familia, para pasarla bien”, añadía Yatra.

Intercambio de piropos

El cantante no dudaba en asegurarle a su nuevo amigo que “a mí ya me has marcado con varios de tus personajes”. Ahí empezó un cruce de piropos que iban del uno al otro y viceversa.

“Asier que como sabes es compañero tuyo en la serie y compañero mío me hablaba muy bien de ti, me decía ‘Es la hostia, es un gran compañero, la alegría de la vida’”, señalaba Silvestre y no se quedaba ahí.

“Cuando te sigo en las redes y te veo que eres tan lindo y tan auténtico que creo que eres una inspiración para gente como mis sobrinos que ven a alguien viviendo con tanta libertad y que les va tan bien en la vida”, decía con mucho cariño y Yatra no podía más que devolverle el cumplido asegurando que si lo ve así es porque es así él también es así por dentro.

Este miércoles Yatra hará vibrar el Wizink Center de Madrid y el jueves estará en Benicassim y suma y sigue porque tiene un verano lleno de conciertos con ‘sold out’.