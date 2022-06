“¿Te he parecido poco hombre?”: una comensal saca del armario a su cita en ‘First Dates’ tras darle calabazas

Eileen ha acudido al restaurante de First Dates con el objetivo conocer a alguien. Eso sí dejando claro desde el primer minuto que ella no se anda con tonterías porque tiene muy claro lo que busca en la vida. Precisamente por eso, no está dispuesta a aceptar un pene inferior a 20 centímetros, algo que ha dejado boquiabierto a Carlos Sobera, el presentador de este programa de citas de Cuatro.

David, su cita, que tampoco se ha quedado corto en cuanto a exigencias, ha acudido con la ilusión de las primeras veces. Pero al ver a su cita ha manifestado que Eileen le ha parecido "atractiva", pero no lo suficientemente "elegante". Rápidamente, ambos han confirmado el peor de sus presagios: no iban a salir acompañados del restaurante de First Dates.

Después de las preguntas de rigor sobre las aficiones, David ha querido ir al grano y le ha preguntado directamente a su cita si tenías hijos. A lo que Elileen ha respondido que tenía dos. Algo que parece que le ha dado bastante igual porque haciendo gala de un humor perspicaz le ha comentado: “Los hijos no se pueden devolver ¿no? El bono de devolución caduca”. Este comentario no ha parecido gustarle demasiado a Eileen, que se ha mostrado un poco rentincente con David.

Pero el gran momento de la noche ha llegado cuando Eileen le ha reconocido a su cita que alguna vez ha fantaseado con la idea de intimar con alguien de su mismo sexo. Algo que ha aplaudido David porque él mismo descubrió su verdadera identidad así. “Soy heterosexual porque lo he comprobado, con 20 años o así quise comprobar cómo reaccionaban mis hormonas”, ha revelado. Un hecho con el que Eileen no estaba del todo de acuerdo. “Me parece gay. Para mí que le molan más los chicos que las chicas”, ha espetado.

Eileen, que no ha dado puntada sin hilo, ha comentado fuera del restaurante que creía que David tenía el pene pequeño. Unas palabras que ha reafirmado después de bailar con él y comprobar su movimiento de cintura. “Tengo un ojo clínico para averiguar el tamaño de los penes y no suelo equivocarme”, ha expresado.

Cuando ha llegado el momento de la decisión final, David ha notado a Eileen decepcionada por la cita. Y haciendo gala, de nuevo, de su humor le ha preguntado: “¿Te gustan con melenas?”. Segundos después, David volvía a la carga y soltaba: “¿Te he parecido poco hombre? ¿Poco varonil?”. Eileen le ha manifestado abiertamente que cree que busca más bien un hombre y no una mujer.

Finalmente, ambos han decidido dejarlo aquí y no continuar. Pero David, fruto de su orgullo o de su ingenio, no lo sabemos, ha expresado que su cita pese a todo había acertado en algo. “Yo necesito que la mujer que esté conmigo sienta exactamente eso, de abajo arriba, sin acercarme”, ha terminado diciendo antes de abandonar el restaurante.