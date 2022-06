“¿Para esto me habéis hecho venir?”: El humillante plantón en ‘First Dates’ nada más ver a su cita

Luis ha llegado al restaurante más conocido de Cuatro, First Dates , con el objetivo de encontrar el amor. Tras conocer a Carlos Sobera ha reconocido que no ha tenido mucha suerte con las mujeres en sus 38 años de vida, pese a que haya tenido varias relaciones largas. Además, le ha confesado un tanto apenado que siempre que empieza con alguien al poco tiempo le acaban dejando por otro hombre: “Siempre me acaban haciendo lo mismo”.

Carlos Sobera, con la intención de que eso cambiase, le ha preguntado por sus gustos para poder emparejarle con alguien afín a él. “Buenas, sencillas, divertidas, alegres y que tengan ganas de reírse como yo”, ha expresado con entusiasmo. Seguidamente, el conductor de este dating show de Cuatro ha dado la bienvenida a Carmen (38 años), que se ha autodefinido como “cariñosa, independiente y libre”.

Nada más entrar por la puerta del restaurante, la extremeña se ha fijado en su cita y Carlos le ha preguntado abiertamente: “¿Te gusta lo que ves?”. Carmen, sin poder contenerse y con una risa un tanto nerviosa le ha respondido que “no”.

Al llegar a la barra y ver a Luis más de cerca, la extremeña ha vuelto a hacer alarde de su sinceridad y le ha expresado a él, a Carlos y a Matías: “No es mi prototipo para nada”. Carlos muy sorprendido por la declaración de Carmen le ha preguntado cuál era su prototipo y esta, sin pensárselo dos veces y delante de Luis ha respondido que: “Me gustan más altos, así como Matías”.

Luis, sorprendido al ver su imprevisible reacción, ha dejado claro que no estaba entendiendo nada. Carmen ha vuelto a la carga y abiertamente ha expresado como se sentía. “¿Para esto me habéis hecho venir? Me habéis traído a una persona que no me gusta nada”. Sobera y Matías han tratado de calmarla y hacerla razonar al tratarse de una cuestión puramente física, pero la extremeña seguía en sus trece.

“No voy a cenar contigo, lo siento. Discúlpame seguramente eres buena persona, pero no la que yo busco”, ha espetado en un tono más serio.

Después de abandonar el restaurante, Sobera ha pedido a Luis que mostrase su mejor cara tras lo sucedido para hacer un nuevo llamamiento, ya que le ha anunciado que iba a tener una segunda cita.