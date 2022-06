“Peores cosas me he metido en la boca”: una comensal en First Dates indica lo que nunca debes decir para ligar

na vez más el programa de citas de Cuatro, First Dates, conducido por Carlos Sobera ha hecho de las suyas para tratar de juntar a personas afines entre las que pudiera surgir una chispa. . Arturo (31 de años) ha acudido al restaurante más popular de la televisión para tentar a las flechas de Cupido. Lidia Torrent ha sido la encargada de recibirle y tras los saludos protocolarios, Arturo le ha confesado que en el amor no ha tenido mucha suerte porque suele cansarse con facilidad. Aunque eso no le ha hecho dejar de creer en el amor.

First Dates le tenía preparado una cita cargada de intensidad porque Abigail (26 años), la persona con la que le han pretendido emparejar, ha venido pisando fuerte para tratar de seducirle, pero pronto se ha dado cuenta que se estaba topando con un gran muro.

A medida que se ha desarrollado la velada, ambos invitados han confesado cuáles eran sus aficciones, pero entre frase y frase, el sevillano ha protagonizado un pequeño traspies. “Me vas a matar, pero no me acuerdo de tu nombre”, le ha dicho con tono avergonzado a Abigail. La de Cádiz en un acto de orgullo o de sinceridad, no sabemos, le ha respondido con la mayor elegancia. “Yo tampoco del tuyo”, ha declarado.

Con ese bigote es normal tener q venir a ligar a FD#FirstDates23J pic.twitter.com/RdzhSURaBf — Mutante HdeP (@accion_mutante1) June 23, 2022

El momento más anecdótico ha llegado cuando Abigail, nuevamente fruto de su espontaneidad, ha invitado a Arturo a comer de su plato y este, un poco comedido, ha comentado que: “Hay gente a la que no le gusta que le metan un tenedor externo en su plato”. La gaditana le ha respondido, con una sonrisa de lo más picarona, que no es una persona “escrupulosa” y a continuación, ha añadido: “Peores cosas me he metido en la boca”. Un comentario que ha hecho resoplar a Arturo.

De esta forma, ambos han entrado a tantear el área del sexo, donde tanto Arturo como Abigail se han autodefinido como auténticos reyes del sexo oral. Un hecho que ha provocado la activación de Arturo, pero que rápidamente se ha quedado en un pequeño subidó porque no estaba sintiendo lo mismo que la de gaditana.

Abigail, ajena a todo, ha tratado de seguir con su juego del coqueteo y la seducción. Y en ese contexto ha intentado intimidar a Arturo con su mirada, pero a este no se le ha movido ni un ápice. Finalmente, Arturo y Abigail han acudido a una sala más íntima donde les ha tocado jugar y liderar una batalla. Lo más lejos que han llegado es a darse un beso sin pasión, sin entusiasmo y sin ganas, claro. Pero rápidamente Arturo ha cogido su escudo y su espada y le ha plantado cara a Abigail: “Creo que es mejor dejarlo aquí”.

Esta no se espera ni al postre.

Ha venido más caliente que el cenicero de un Bingo.#FirstDates23J pic.twitter.com/jy5JE8ASs7 — Paco Navarro (@PacoNav47132513) June 23, 2022

Lo que para Abigail era química para Arturo era falta de chispa y pasión. Ambos han tomado caminos por separado, pese a que la de Cádiz se ha mostrado muy predispuesta a todo por conocerle hasta el final.