El salvado de las nominaciones esta semana en ‘Supervivientes’ deja a sus compañeros descolocados

Kiko Matamoros, Yulen Pereira, Ignacio de Borbón y Nacho Palau eran los cuatro nominados de esta semana en Supervivientes. Y hay que hablar en pasado porque desde este martes uno de ellos se ha caído de la lista tras ser salvado por la audiencia.

A lo largo de la semana ha habido varios desencuentros en la isla con Nacho Palau que parece haberse convertido en la diana de sus compañeros. Kiko Matamoros les decía que no merecía la pena discutir con él porque le quedaban tres días en el concurso. Y nadie creía que fuera el salvado de la semana.

Normalmente ese privilegio suele recaer en Kiko Matamoros, aunque ha habido excepciones y no estaba claro lo que iba a suceder. El primero que recibía la ducha de barro era Ignacio de Borbón. “No pasa nada, es lo que hay. A luchar, a por el jueves. Votadme e intentad salvarme”, pedía a sus seguidores.

El siguiente en caer era Yulen que también recibía el barro sobre su cabeza. Anabel Pantoja pedía a su gente que lo salvara mientras celebraba que había ganado una apuesta a su compañero de Sálvame.

Tenso duelo

Quedaban dos concursantes: Kiko y Nacho. Uno por el que nadie apostaba y el gran favorito para otros. Tensión en el ambiente que no se alivió cuando falló la mecánica y no recibió su ducha en el momento adecuado Kiko Matamoros.

Caras de incredulidad al saber que el salvado de esta semana era Nacho Palau que no podía creérselo. “¡Gracias, gracias, gracias, os quiero!”, gritaba emocionado. “Muchísimas gracias, no me lo esperaba, esto supone mucho”. Las caras del resto eran un poema.

Pero no hay más que echar un vistazo a las redes sociales para darse cuenta del gran apoyo con el que cuenta el ex de Miguel Bosé.

Habrá que ver qué pasa el jueves. Desde luego, los concursantes se han debido quedar muy descolocados ante esta salvación que no esperaban.