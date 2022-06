Espectacular portada de Zendaya para Vogue Italia: “La moda me ha enseñado cómo ser mucho más intrépida”

“Qué sueño protagonizar esta portada, muchas gracias @vogueitalia por invitarme✨”. Con estas palabras Zendaya daba las gracias por la espectacular sesión fotográfica de Elizaveta Porodina para la edición italiana de la revista Vogue. Una portada en la que el color saturado y el maquillaje cobran relevancia.

“A sus 25 años, @zendaya se ha convertido en un retrato de nuestra generación y protagoniza por primera vez la portada de @vogueitalia fotografiada por @elizavetaporodina, estilizada por @luxurylaw y entrevistada por @symbiosity”, informaba la cabecera de moda.

“A la pregunta de si escribir historias es algo en lo que piensa cuando se acuesta en la cama, responde: ‘Me siento increíblemente agradecida de estar en esta posición porque, sin las mujeres del pasado, especialmente, las icónicas mujeres negras que han hecho lo que han hecho antes, no podría existir en este espacio. Entonces, con cada nuevo logro, con cada cosa nueva que aprendo, espero poder pagar todo eso y espero que sea más fácil para la próxima persona’”, compartía la publicación.

En la portada la vemos con un mini vestido bordado con pedrería plateada de Valentino que lleva el nombre de ‘Eleonora, Federica, Fernando’ y que pertenece a la colección Anatomía de alta costura. También destaca el espectacular collar de platino con esmeraldas de Bulgari.

“La gente encuentra sus puntos de conexión con estos personajes que me siento increíblemente afortunada de encarnar y en eso, los siento muy conectados conmigo y han podido sanar y crecer y aprender y reparar partes de su propio pasado, y eso para mí tiene un valor incalculable. Eso me da un propósito”, asegura la actriz sobre el éxito de su trabajo.

Una sesión con brillo

A lo largo de la sesión la vemos distintos modelos joya que la hacen brillar más que nunca. “Siempre me ha gustado la moda. Siempre me gustó la ropa y en muchos sentidos fue una herramienta de expresión. La moda me ha enseñado mucho sobre mí misma y cómo ser mucho más intrépida de muchas maneras diferentes”, confiesa sobre esta pasión.

Aunque en primer lugar sigue estando la interpretación. “A veces me siento un poco tonta siendo actriz, pero luego recuerdo las historias que estoy contando y lo que hay detrás de ellas. Especialmente recientemente con Euphoria, muchas personas se acercaron y compartieron sus experiencias de conexión con la serie, en el sentido de pérdida o adicción o duelo o enfermedad mental y sus luchas con eso”, comparte sobre el feedback que ha recibido de la serie.

Aunque es una celeb de fama mundial, reconoce que todavía puede mantener cierta parcela de intimidad. "Durante bastante tiempo, he podido mantener un mínimo de anonimato para poder hacer las mismas cosas que solía hacer, viviendo una vida bastante normal", asegura y destaca que sus fans, “realmente entienden que soy humana, incluso los más incondicionales y quieren que sea feliz y realmente siento eso de ellos".

Son muchos los que han reaccionado a esta increíble sesión.