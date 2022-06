Etsy Quesada (Soy Una Pringada) desvela que sufrió abusos sexuales por parte de su abuela durante 10 años

Etsy Quesada, más conocida como Soy Una Pringada, se ha convertido en una youtuber con miles y miles de reproducciones en sus vídeos. Es una hater profesional y su transparencia frente a la cámara es sin duda uno de los mayores atractivos que ha hecho que cada vez más personas sigan su contenido.

Ella también se ha mostrado siempre muy sincera con su propia vida. Ha abierto sus puertas para compartir siempre sus pensamientos y vivencias, acercándonos a su propia idea del suicidio y otros problemas familiares que ha atravesado. Uno de ellos, de lo más fuertes, es el abuso sexual del que fue víctima durante 10 años por parte de su abuela.

Así lo ha confesado en una entrevista con El Mundo, donde ha hablado abiertamente sobre este tema. "Yo no me acordaba de esto porque tenía recuerdos bloqueados. Cuando te hacen eso de niña no se lo puedes contar a tu familia porque piensas que no te van a creer y que te vas a quedar sin apoyo. Por supervivencia tu propio cerebro te lo oculta", explica la youtuber.

Pero eso no es todo. Asegura que fue la terapia la que le ayudó a desbloquear todos estos recuerdos y a intentar vivir con ello. "Cuando estás mejor esos recuerdos van saliendo poco a poco. No entiendes nada. A mí me salió en terapia porque tenía unos sueños muy raros. Me venían flashbacks de cosas y yo pensaba: "Pero, ¿esto qué es? Me estoy volviendo loca. Tengo esquizofrenia". Y era que los recuerdos bloqueados durante 23 años habían salido a la luz. Y es muy duro porque tienes que volver a bajar a los infiernos, pero la verdad te hará libre", concluye.

Este episodio tan oscuro de la vida de Etsy Quesada era hasta entonces desconocido por sus seguidores, pero tal y como ella ha desvelado en esta entrevista, la verdad le ha hecho libre, por lo que ha decidido tratarlo con la transparencia que tanto le caracteriza.

Etsy no es solo youtuber. También escribe y actúa, como ya hemos podido comprobar en la serie Vota Juan, en la que interpreta a Eva Carrasco. Su sueño siempre ha sido el de convertirse en una directora y guionista, y con esfuerzo ha obtenido la recompensa esperada. Aunque no siempre ha contado con el apoyo de sus más allegados. "Si yo quería ser directora, me decían que fuese cámara. Y yo pensaba: "No paráis de apagar mi luz". Cuando eres pobre intentas no destacar demasiado y vivir con la cabeza gacha. Pero yo he querido salir de eso", desvela.