George Michael es homenajeado por Apple Music junto a varios artistas con motivo del Orgullo LGTBIQ+

George Michael ha sido uno de los artistas más icónicos del pop durante las décadas de los 80 y 90, a nivel mundial. Sus canciones se han convertido en himnos que han pasado de generación en generación y, además, fue un cantante que supuso una fuerte inspiración para las personas homosexuales de la época, no solo por su orientación sexual, sino también por sus looks distintivos.

Por ello, Apple Music ha querido rendirle un homenaje aprovechando el mes del Orgullo LGTBIQ+. George Michael Covered es una playlist con canciones versionadas por artistas que admiran profundamente al británico y que ha sido un ejemplo para ellos. Faith, Outside, Fastlove, Praying for Time, Monkey, Kissing a Fool, Careless Whisper, One More Try y Amazing son los temas de los que podrás disfrutar con un nuevo toque en audio especial.

Nueve artistas y grupos forman parte de esta media hora de música dedicada a George Michael, como es el caso de Olly Alexander, quien junto a su grupo Years & Years versiona Outside. Para él, no tiene cabida no admirar al cantante: “Estoy seguro de que luchó contra la atención y los problemas que conlleva la fama mundial, y aun así siguió siendo tan icónico, tan fiel a lo que era”. Y es que no debió de ser fácil lidiar con las dificultades que tuvo que padecer en el mundo en el que se movía.

George Michael también sirvió para ofrecer una libertad a los demás que pocos artistas conseguían podían transmitir. Con su música, la gente se sentía libre y bailaba disfrutando realmente de la vida. “Me gusta la energía subversiva de la que trata, porque en la escena gay y queer de entonces, solíamos intentar aliviar parte del dolor que suponía la crisis del sida. Nos reuníamos con el conocimiento y la comprensión de que esta pequeña píldora, esta pequeña píldora de éxtasis que tomábamos, podía transportarnos lejos. Estábamos con nuestros amigos, estábamos con la comunidad durante el fin de semana, y luego podíamos encerrarnos de nuevo el lunes y volver a luchar”, explica Billy Porter, quien también forma parte de esta playlist de versiones con Monkey.

Otros cantantes que son parte de George Michael Covered le descubrieron siendo muy jóvenes aún, pero desde ese momento quedaron prendados de su energía. Heather Baron-Gracie, de Pale Waves, es uno de ellos: "Debía de tener unos 12 años cuando escuché por primera vez a George Michael. Fue a través de mi padre. Me mostró a un montón de grandes artistas, y creo que la primera canción que me puso fue 'Careless Whisper'. Inmediatamente pensé: 'Esto es genial. ¿Quién es él?”.

Además de Years & Years, Billy Porter y Pale Waves, también están en este homenaje MNEK, SELF ESTEEM, Jake Shears, Calum Scott, Tiana Major9 y serpentwithfeet. ¡Corre a escuchar esta maravilla de playlist!