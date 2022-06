De 'Craizier' a 'Carolina': Todas canciones que Taylor Swift ha compuesto para bandas sonoras del cine

Ha pasado tan solo una semana desde que Taylor Swift diese la sorpresa de publicar la canción Carolina, que forma parte de la banda sonora de la adaptación al cine de La chica salvaje, tan solo unas horas después de su anuncio. Una estrategia que la de Tennessee empezó a utilizar a raíz de la pandemia, cuando en julio y diciembre de 2020 publicaba por sorpresa dos álbumes hermanos que ya forman parte de la banda sonora de nuestras vidas: folklore y evermore.

Sin embargo, no es la primera vez que la cantante forma parte de un proyecto cinematográfico de estas dimensiones. Muchas han sido las veces que hemos podido escuchar sus canciones en películas y series de televisión (una de las últimas ha sido dentro de la ficción The Summer I Turned Pretty, con la que Taylor aprovechaba para lanzar la regrabación de su tema This Love), pero lo que repasamos a continuación es otra cosa: los diferentes momentos en los que Taylor Swift ha participado, con canciones originales, en la banda sonora de una película, que también hay unas cuantas. ¡Quédate con nosotros y descúbrelas!

Craizier - Hannah Montana: la película

Taylor Swift - Craizier

La primera vez que pudimos ver a Taylor Swift componiendo para una banda sonora fue para Hannah Montana: La Película en el año 2009. Durante la película protagonizada por Miley Cyrus una jovencísima Taylor Swift interpretaba la canción Craizier, con una aparición dentro del propio film en el transcurso de un concurso de música country, donde la de Tennessee nos regala esta fantástica balada romántica.

Today Was A Fairytail - Historias de San Valentín

En el año 2010 Taylor Swift volvería a repetir la aventura de componer una canción para una película con Today Was A Fairytail, que se incluyó dentro de Historias de San Valentín, donde la artista tiene un pequeño cameo junto al actor Taylor Lautner, con quien empezaría una relación que duró varios meses a raíz de conocerse en el rodaje de la misma.

Taylor Swift - Today Was A Fairytale (Taylor's Version) (Lyric Video)

Today Was A Fairytail llegaría además como parte del track list de Fearless (Taylor's Versión), la primera regrabación de sus antiguos discos.

Safe & Sound con The Civil Wars y Eyes Open - Los Juegos del Hambre

La saga de películas que adapta las novelas distópicas de Suzanne Collins también contó con una gran cantidad de artistas y cantantes que hicieron de su banda sonora una de las más recordadas. En el caso de la primera película, Taylor Swift se unía al grupo de country/alternativo The Civil Wars en el año 2012 para componer e interpretar la canción Safe & Sound, que aparecía durante los créditos de la película. Una composición para la pantalla grande que le proporcionó a la cantante una nominación y posterior victoria en los Premios Grammy, llevándose a casa el galardón a la Mejor cánción escrita para medios visuales.

Safe & Sound feat. The Civil Wars (The Hunger Games: Songs From District 12 And Beyond)

Además, Swift compondría también para la película la canción Eyes Open, aunque finalmente no aparecería a lo largo del metraje pero sí en el disco que recogía la banda sonora.

Sweeter Than Fiction - One Chance

Sweeter Than Fiction (From "One Chance" Soundtrack)

Un año más tarde, en 2013, Taylor Swift participaría dentro de la banda sonora de la película británica One Chance con la canción Sweeter Than Fiction. Como dato curioso, fue una de las primeras colaboraciones entre la cantante y el productor Jack Antonoff, con quien Taylor ha establecido una relación personal y profesional a lo largo de los años y que se ha convertido en uno de los productores más importantes de su carrera, trabajando con ella en álbumes como 1989, Reputation, Lover, Folklore y Evermore.

I Don't Wanna Live Forever - 50 sombras más oscuras

ZAYN, Taylor Swift - I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)

Si por algo se ha caracterizado la saga de 50 sombras de Grey es por contar dentro de su banda sonora con canciones que se han convertido en auténticos éxitos. Si en la primera película pudimos disfrutar de Love Me Like You Do de Ellie Goulding, en esta segunda parte fuimos testigos del dúo entre Zayn Malik y Taylor Swift con I Don't Wanna Live Forever, que, como curiosidad, se trata de la canción más reproducida de la artista en Spotify.

Beautiful Ghosts - Cats

Taylor Swift - Beautiful Ghosts (From The Motion Picture "Cats" / Lyric Video)

En el año 2019 se estrenó en los cines de todo el mundo la adaptación cinematográfica del musical Cats dirigida por Tom Hopper. Una película que contaba con rostros tan conocidos como James Corden, Jason Derulo, Judi Dench, Idris Elba o Jennifer Hudson como protagonistas. Esta adaptación, que ocupó los titulares de la prensa internacional por su uso esperpéntico del CGI, contaba también dentro de su reparto con la cantante Taylor Swift, que compuso e interpretó para la ocasión el tema Beautiful Ghosts.

Only The Young - Miss Americana

Taylor Swift - Only The Young (Featured in Miss Americana / Lyric Video)

Para el documental estrenado a finales de 2019 en Netflix, donde Taylor Swift hacía un repaso general por toda su carrera y los temas que más le preocupaban en la actualidad, la cantante compone la canción Only The Young (Solo los jóvenes), un himno con un fuerte trasfondo político en el que habla de las nuevas generaciones como motores del cambio para conseguir una sociedad más justa e igualitaria.

Carolina - La chica salvaje

Carolina (From the Motion Picture Where The Crawdads Sing) (Official Lyric Video)

A finales de marzo de 2022 Taylor Swift anunciaba su última colaboración hasta la fecha para la banda sonora de una película: ni más ni menos que la adaptación al cine del best seller de Delia Owens, La chica salvaje. Una historia que cautivó a la de Tennessee, quien enseguida se postuló para escribir una canción para la película junto a Aaron Dessner, con quien ya produjo sus discos Folklore y Evermore y uno de los rostros con los que más ha trabajado últimamente. Carolina se transforma así en el tema que transmite absolutamente el mood de la película: una historia de intriga e inquietante.