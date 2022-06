La cita de Susanna Griso que ha causado furor en redes y que Mercedes Milá no perdonará

Todavía somos muchos los que nos estamos recuperando del final de Café con aroma de mujer, la telenovela que más seguidores ha generado en estos últimos meses y no es para menos, ya que hay imágenes de las que uno no se recupera nunca. Y, sino que se lo digan a Anabel Pantoja que veía la serie para en plena separación de Omar Sánchez llorando a moco tendido o a la propia Mercedes Milá que quedó prendada de Willyam Levy, uno de los protagonistas de la ficción.

Sin embargo, no ha sido el único rostro conocido que se ha rendido a los encantos del actor y del papel que interpretaba. Susanna Griso ha sido una de las últimas en sumarse a la lista. Si hace unas semanas la presentadora de Antena 3 compartía en su Instagram una instantánea posando junto al actor, ahora lo ha hecho disfrutando de una comida y con miradas cómplices, que han desatado la envidia de muchas de sus seguidoras.

La periodista nos ha dejado completamente atónitos al publicar una cita de lo más especial junto al actor Willyam Levy. Esta sorpresa ha causado mucho furor en las redes sociales, ya que solo el pie de foto era de lo más ingenioso. “Me temo mucho que Mercedes Milá no se va a perdonar esta comida con Willyam Levi”, ha escrito.

Esta publicación de Susanna Griso ha tardado poco en llenarse de “me gustas” y comentarios, ya que no hay dudas de que hay muchas personas a las que le gustaría estar en su situación. “Envidia sanísima”, “Nadie te perdonaría” o “Ni yo tampoco” han sido solo una muestra de los cientos de comentarios que han dejado sus seguidoras en este post.

No obsrante, las miradas estaban centradas en la reacción de la presnetadora de Gran Hermano. Su respuesta era la más esperada y finalmente, sin reparos, ha asegurado que no la perdonaría. “¡Jamás te perdonaré Susanita mona! Jamás. Primero empezaste con el cartoncito y ahora al natural. Muy mal, muy mal. He enfermado que lo sepas", ha bromeado la aludida.

Mercedes Milá con un toque de humor pero haciendo alarde de su sinceridad ya había manifestado públicamente que Willyam Levi era su amor platónico y, por eso, le llevaba de fondo de pantalla en su teléfono móvil.

Willyam Levi continúa de visita por España

Que el actor de Cáfe con aroma de mujer levanta pasiones allá por donde va es ya un hecho. Su atractivo físico y su talento le han convertido en uno de los galanes más aclamados de las telenovelas a nivel mundial. Y es que, tras el éxito de esta ficción de Netflix, Willyam Nevi se encuentra en pleno proceso de grabación de su siguiente proyecto, Montecristo, una ficción rodada en nuestro país.

Este es el motivo por el que hemos podido ver al actor pasear por las calles de Madrid en las últimas semanas. Aunque en estos días también hemos podido verle a asistir a diferentes eventos, donde se ha codeado con otros rostros conocidos, como Alex González o Can Yaman. Sin embargo, lo que menos esperaban sus seguidores es que una de las amistades que había forjado en sus visitas a España ha sido la de Susanna Griso.