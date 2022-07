Un año de La Niña de Lola Índigo: Estos son los 4 logros que ha conseguido después del lanzamiento

¡Felicidades, Lola Índigo! Este 2 de julio de 2022 se cumple un año del lanzamiento de su segundo disco, La Niña. Gracias a él, la artista ha conseguido grandes logros: desde algunos récords hasta llenar estadios con su concierto dedicado a este proyecto. Hay que recordar que, en estos momentos, la cantante se ha consolidado como una de las grandes influencias dentro de la industria musical, colaborando en multitud de canciones y conciertos.

En este día tan especial, vamos a recordar todo lo que ha logrado la andaluza desde que sacó este álbum tan importante en su vida y que tanto esfuerzo le ha costado. En este disco buscaba reivindicar el papel de las mujeres y empoderarlas, mostrando un claro mensaje feminista.

Récord de visualizaciones y números 1

La Niña no ha parado de sonar en la radio y en las listas de Spotify o YouTube. Es por esta razón que Lola Índigo ha conseguido superar a grandes cantantes de la industria con canciones como La Niña de la Escuela.

En ambos vídeos ya supera los ciento setenta millones de visualizaciones, casi llegando a los doscientos millones. Consiguió ser Número 1 en la Lista de LOS40 en varias ocasiones y posicionarse primera en YouTube durante dos semanas seguidas al ritmo del susurro “Lola Índigo”.

Premios por “La Niña”

Después de ser Número 1 en la Lista de LOS40 con La Niña de la Escuela, no podía quedarse sin recibir premios en honor a este álbum. Algunos de ellos son el Premio Odeón a Artista Odeón Urbano, MTV Ema Winner a Mejor artista española en 2019 o el Premio Musa Colaboración Internacional.

No podemos olvidar que también acudió a LOS40 Music Awards, donde se llevó varios galardones y dejó a todos impactados por las palabras que regaló. Consiguió llevarse a casa el Premio a Artista Revelación del año y a Mejor Videoclip con La Niña de la Escuela.

“Quiero dedicárselo a los niños, niñas, niñes, que están en casa y alguna vez se hayan sentido inseguros, o menos que los demás, o tengan problemas en el colegio. De verdad: Sigue tus sueños, no apagues tu luz. Solo tienes una vida para ser quien quieras ser. Ve a por ello y que nadie te joda”, estas fueron sus palabras para todos aquellos que tienen un sueño y no saben si lo podrán conseguir.

La Niña XXL y un documental

Junto a los premios y los récords que se ha llevado a casa, no podía no celebrarlo con todo el público que ha hecho posible esto. Lo hizo a través de un concierto especial al que llamó La Niña XXL, un nombre acorde al volumen que tenía. Especialmente por el trabajo que llevó montarlo, los nervios a los que estaban sometidos y el miedo a no llegar a tiempo.

Todo esto lo vemos en su documental, otro de los logros que le ha dado su trabajo en este álbum. En este filme podemos ver cómo consiguió montar un espectáculo de este calibre junto a todo su equipo. Además, cuenta su historia desde que dio los primeros pasos dentro de la danza hasta que llegó a convertirse en una de las cantantes más importantes en el panorama musical.

Lola Índigo ha alcanzado lo que cualquier artista desearía en su carrera: llenar el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Wizink Center de Madrid. Dos de los recintos más importantes en España que se inundaron de la música, luces y coreografías que Lola, junto a su cuerpo de baile y equipo, regalaron a todos los asistentes.

¿Colaboración con Don Omar?

Otro de los éxitos que podría llevarse La Niña es una colaboración con Don Omar. Aún no se ha confirmado nada, pero lo que sí sabemos es que el puertorriqueño le ha echado el ojo a nuestra andaluza y a su música.

Todo esto ocurre por unos comentarios que se han intercambiado en Twitter. Comenzó Lola a través de TikTok, donde compartió un vídeo de cómo sería Killa si apareciese el cantante, pidiendo a sus fans que lo etiquetasen para que el vídeo llegase a sus manos. “Soñar es gratis”, explicó en ese momento.

si killa fuera con don omar https://t.co/XQhS4Sg9dc — Lola 1ndigo (@lolaindigomusic) June 20, 2022

Y funcionó, porque a los pocos días Don Omar twitteo que estaba escuchando sus canciones, "#escuchando KILLA de @lolaindigomusic súper talentosa". No tardaron en llenarse las redes de comentarios sobre lo ocurrido y posibles teorías.

Algunos ya están seguros de lo que viene y solo “tienen que esperar”, los negativos piensan que nunca llegará el remix. Y otros dicen que con el simple hecho de que el intérprete de Dile se haya declarado fan de una canción de Lola “ya es de flipar”.

Nosotros solo podemos esperar a recibir la gran noticia algún día y felicitar a la granaína por el gran trabajo que hizo con este álbum, que cumple un año. A pesar de que comience “una nueva era” dentro de su música y haya enterrado a La Niña, todos sabemos que es algo que nunca olvidaremos y que siempre seguiremos cantando al ritmo de “soy aquella niña de la escuela”.