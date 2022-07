Kiko Matamoros vs Marta Peñate: Así ha sido la expulsión definitiva más drástica de todo ‘Supervivientes 2022’

Supervivientes 2022 ya ha tenido muchas nominaciones significativas y expulsiones determinantes, aunque ninguna como la que se ha visto este 3 de julio. Después de una gala con una expulsión de la palapa que dejaba boquiabiertos a los espectadores -contra todo pronóstico, Kiko Matamoros caía ante Yulen Pereira-, aunque eso solo anticipaba un duelo de verdaderos titanes.

Que el colaborador de Sálvame acabase siendo un parásito en Playa Paraíso significaba que se tendría que enfrentar de nuevo a la decisión de la audiencia. Eso sí, esta vez sería contra Marta Peñate, la superviviente que lleva ya semanas despidiendo a sus compañeros gracias a los apoyos que tiene entre los espectadores. La pregunta es: ¿Por quién se decantaría el público?

Con Ion Aramendi de vuelta como presentador -tuvo que causar baja debido a dar positivo en COVID-, los dos esperaron pacientes la decisión de los telespectadores. Solo podía quedar uno, y las veces que han salvado a ambos avalaban una decisión de lo más polémica para el que saliese expulsado. Y finalmente, Aramendi se lo comunicó en directo:

Kiko Matamoros es el nuevo expulsado definitivo de Supervivientes 2022, algo que acabó con la duda de cuál de los dos propuestos para la eliminación era el que más apoyos tenía. Cualquiera que haya seguido el concurso, sabrá que todas las veces que Kiko ha sido librado de la nominación en la ceremonia de salvación, solo son comparables con todos los concursantes a los que Marta ha despedido desde su condición de parásita.

Con más de 70 días en Honduras a sus espaldas, algo que no se puede achacar al concurso de Matamoros es que no haya dado contenido a la audiencia. Desde la preconvivencia ha generado titulares, para luego convertirse en uno de los grandes favoritos en todas sus semanas de nominación. De hecho, él mismo eclipsaba a sus compañeros mostrándose especialmente feliz al ser nominado porque "le ponía" el riesgo de poder marcharse en cualquier momento.

Su despedida ha sido breve pero contundente. No ha renunciado a dar las gracias a sus más allegados, y en ningún momento ha celebrado la decisión del público para que coja un avión y pase a estar presente en plató de ahora en adelante hasta que finalice el reality. "Ha sido una experiencia estupenda, espero no haber defraudado demasiado", ha sido lo último que ha comentado a cámara sobre su marcha, aunque no ha podido evitar emocionarse ligeramente al decirlo.