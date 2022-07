Nacho Palau o Anabel Pantoja se rompen con el oráculo de la verdad en ‘Supervivientes’

Este domingo, los pocos concursantes que quedan en Supervivientes se enfrentaron en Conexión Honduras al oráculo de la verdad. Uno a uno, Lara Álvarez los iba llamando a la playa para que se pusieran delante del tótem del pirata Morgan y le hicieran tres preguntas que pudieran contestarse con un sí, un no, o un es incierto.

Las respuestas las daba Ana, la madre de Ignacio de Borbón que era la visita sorpresa de esta semana. El primero en encontrarse con esta novedad ha sido Nacho Palau. Se quedaba en blanco al ofrecerle la posibilidad de preguntar. Ha empezado queriendo saber si llegaría a la final. La respuesta ha sido sí.

Su segunda pregunta ha tenido que ver con Marta Peñate, quería saber si estaba en Madrid. Su felicidad no ha podido ser mayor cuando el oráculo le ha dicho que no. Falto de ideas, decidía renunciar a la tercera pregunta.

Le seguía los pasos Alejandro Nieto que acabó descubriendo que tenía apoyo fuera y que su padre le está defendiendo en plató. "Si él está en plató es que todo está bien", aseguraba aliviado.

Un encuentro frío, pero tranquilo

Después, cada uno de ellos leía un pergamino que habían encontrado dentro de la boca del oráculo. Eran textos que había escrito la madre de Ignacio sobre lo que pensaba que había sido su comportamiento con su hijo. Y claro, ninguno de los dos se libraba de un buen rapapolvo.

Nacho Palau se derrumbaba al leer su pergamino y aceptaba que el hambre, la convivencia, la división del grupo y el concurso en sí le habían llevado a salirse de control en algunas situaciones. El ex de Miguel Bosé se emocionaba tan profundamente que se quedaba sin palabras para hablar. “No puedo decir nada, que lo siento porque lo quiero mucho, pero lo que sale aquí… se pasa muy mal”, acababa expresando.

Alejandro, por su parte, explicaba que a veces había hablado rudamente a Ignacio porque había adquirido la confianza suficiente para hablarle así, y tal vez se había malinterpretado, aunque reconocía que no había habido tal machaque, sino intención de que espabilara porque era muy vago y solo daba el cien por cien en las pruebas de líder, pero no en la convivencia en la playa.

“Ha habido tratos que no se pueden justificar”, le explicaba Ana que le dejó frío tras su aparición. Alejandro no quiso admitir que habían dejado solo desde el minuto uno a Nachito como aseguraba su madre. “No creo que seáis malas personas nadie aquí, es un concurso”, añadía Ana que era consciente de lo mucho que necesitaba su hijo un abrazo suyo como le reiteraba Nacho Palau. Educación y diálogo protagonizaron este encuentro.

Yulen feliz, al contrario que Anabel

Tras ellos ha llegado el turno de Yulen Pereira. Primero ha preguntado si comería pizza con peperoni aunque luego se ha centrado en saber si había gente fuera apoyándole y si su padre estaba orgulloso de él. Ante las respuestas afirmativas a estas preguntas, se venía arriba.

Luego llegaba Anabel Pantoja que quiso preguntar al oráculo si sus cosas seguían en su casa de Canarias a lo que obtuvo una respuesta incierta. En cuanto a sus compañeros de Sálvame, supo que no se sentían orgullosos de ella. Dos respuestas que la hacían venirse abajo.

Anabel se rompe cuando el oráculo le cuenta que sus compañeros de 'Sálvame' no están orgullosos de ella 😔



🌴 #ConexiónHonduras11

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/5Gd6GG11MR — Supervivientes (@Supervivientes) July 3, 2022

Tampoco se quedaba muy tranquila Ana Luque cuando también recibía una respuesta incierta sobre la imagen que estaba ofreciendo en España. Pero averiguaba que tenía apoyo fuera.

Cuando Anabel se derrumbaba ante las respuestas que había recibido, llegaba Ana para sorprenderlas y aclarar las cosas. Anabel intentaba explicarle a la madre de Ignacio, que ahora, sin Kiko Matamoros, estaban empezando a verle y que, con él, se había quedado muy oculto. Intentó hacerle ver a Ana que era muy gritona, pero que se llevaba bien con su hijo.

También se quedaron más tranquilas sabiendo que las respuestas del oráculo habían sido de Ana. “Lo de Sálvame has dicho que no para que me raye”, aseguraba Anabel en ese momento.

Ya solo quedaba ver cómo Ana se reencontraba con su hijo.