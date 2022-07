Anabel Pantoja está siendo uno de los pesos fuertes de esta edición y es que, aunque muchos no daban ni un duro por ella, ha demostrado que se merece estar en el concurso. Desde su beso pasional con Yulen, pasando por sus recientes discusiones con Ignacio de Borbón y llegando a su nueva imagen tras el corte de pelo para poder comer, la tertuliana ahora se enfrenta a uno de sus momentos más difíciles dentro del concurso.

Y es que pese a protagonizar momentos muy divertidos, en estos últimos días hemos podido ver a una Anabel Pantoja más pensativa de lo normal. Durante estos bajones de ánimo, la colaboradora de Telecinco se ha acordado mucho de su madre, Merchi, y le han venido las dudas y los miedos sobre cómo esta podía estar viviendo su concurso.

Pese a que otros concursantes recientemente han recibido la visita de sus seres queridos, Anabel Pantoja no ha tenido la misma suerte ya que su madre se encontraba de baja, lo que le ha imposibilitado su traslado hasta los Cayos Cochinos. Sin embargo, sí se les ha permitido a la tener una videollamada con la que, además de verse las caras, han podido charlar y poner punto y final a las dudas de Anabel.

Ya en la zona de nominaciones, Carlos Sobera le ha pedido a la influencer que mirase atentamente al monitor. Allí ha aparecido el rostro de su madre, ante lo que Anabel no ha podido controlarse y ha empezado a llorar de forma desconsolada. Merchi le ha pedido que se relajase para poder charlar con ella y transmitirle un mensaje de lo más rotundo sobre su concurso.

“Eres una guerrera, una campeona. Te has superado, has sido fuerte, has tenido constancia. Me has impresionado en las pruebas. Orgullosísima no, lo siguiente. Estoy súper feliz, de verdad. No daba dos duros por ti, creí que te ibas a ir como la otra vez, pero te estás superando con creces. Vales oro, créetelo”, le ha expresado muy contundentemente.

Tras escuchar estas palabras tan alentadoras, Anabel necesitaba escuchar si le había perdonado. “No se trata de perdonar. Entraste por dos metas, las tienes a la vuelta de la esquina, queda nada. Quiero que concurses con la cabeza, la cabeza es la que te guía. El corazón te puede pasar malas jugadas”, le ha aconsejado.

“Cuando vuelvas a España haz lo que quieras, diviértete, disfruta, vive donde quieras, todo… Pero, ahora, tu meta es luchar por lo que tú quieres. Mira por ti, por tu trabajo, por tu dignidad, por tu imagen. Hazlo por mí”, le ha explicado.

Merchi opina de la relación de su hija con Yulen Pereira

Durante la conexión, también ha salido a la palestra el nombre de Yulen. Y era el conductor del magazine, Carlos Sobera, quien preguntaba a Merchi abiertamente por su postura acerca de la relación que tiene con su hija. “Eso es una historia que están viviendo. Yo en las relaciones no me meto, yo lo que quiero es su felicidad. El consejo que le doy es que ahora mismo está concursando, que siga y que luche y concurse con la cabeza, no con el corazón”, ha espetado en directo.

Anabel Pantoja tras escuchar con atención el consejo de su madre, ha tomado la palabra y nuevamente se ha abierto en canal: “Mamá, estoy luchando por llegar hasta donde pueda, tengo aquí mi cabeza, no se me olvida. Pero aquí también tengo el corazón, porque la gente sin corazón aquí tampoco vale”, ha dicho un tanto emocionada.