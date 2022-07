‘Socialité’ cuestiona la relación de Pepe de Lucía con su hija Malú tras unos mensajes en redes sociales

“Pepe de Lucía se siente solo y le pide a Malú, públicamente, que necesita quedar y ver a sus hijos. El padre de la cantante le da un toque de atención porque se siente muy dolido”. Con estas palabras, una reportera de Socialité informaba sobre cómo se encuentra el cantaor.

“Cuando fue por favor, haber si coincidimos hijos míos”, escribía el cantaor en redes sociales con faltas de ortografía incluidas, junto a una fotografía familiar que ha compartido la cantante. Parece que echa de menos las quedadas familiares.

Malú está disfrutando de sus vacaciones en Andalucía con parte de su familia, pero está claro que entre ellos no se encuentra su padre, según el programa y una vecina del artista en Algeciras con la que han podido hablar.

La vecina indiscreta

“Está en Algeciras ahora. Se está quedando en Sotogrande, pero hoy comieron aquí, en Algeciras. El domingo hay un homenaje a Paco de Lucía, pero no sabe si se quedará hasta entonces”, informaba la vecina sobre el destino de Malú.

“Está con la madre y el hermano, Albert por ahora no está y a Pepe, por lo que se ve, ni le han dicho que iban a ir y obvio que tampoco le han invitado a la comida”, añadía la informante anónima.

Lo que está claro es que Pepe ha reaccionado a ese encuentro familiar. “A mí no me gusta esa foto!!! Me gusta y muchísimo todos los que estáis ahí, qué alegría ver a mi sangre junta 🔥🔥🔥 ❤️❤️❤️”, expresaba.

Malú, sigue de gira en la que le acompaña su hermano José, guitarrista de su banda. Y juntos les hemos visto disfrutar de Algeciras donde aseguran sentirse “en casa”.

La vecina indiscreta no ha dudado en dar más información sobre las vacaciones de la cantante. “Malú ha alquilado una casa en Zahara de los Atunes 12 días porque hasta el 16 de julio no tiene conciertos. Ahí ya supongo que se unirá Albert”, aseguraba.

Lo que no sabemos es si en esos días habrá más reencuentros familiares que harán feliz a Pepe.