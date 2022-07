Un vídeo de ‘First Dates’ hace historia casi dos años después: “Encima me ha tocado un coco”

First Dates, el programa que emite diariamente Cuatro en el horario de máxima audiencia, es una fábrica de memes y virales. Porque, aunque el amor es el late motiv, el formato también tiene secuencias absolutamente surrealistas y cargadas de humor que suelen posicionarse rápidamente en redes sociales.

Algunos permanecen en el imaginario colectivo de los espectadores y otros, pasados un tiempo, se convierten en la sensación del momento porque un usuario de Twitter tira de hemeroteca y lo rescata. Es lo que ha pasado este fin de semana cuando Ramón Campos, responsable de Bambú Producciones, ha compartido en la red social del pájaro azul el vídeo de una cita de First Dates que se emitió en diciembre de 2020.

"Por momentos así vale la pena la televisión", escribió el productor y creador de series como Velvet y Las chicas del cable. ¿Pero a qué momento se refiere? Pues básicamente a la cita protagonizada por Alberto y Patricia. ¿Y qué pasó? Pues que cuando tienen que decidir si tendrían una segunda cita la cosa se tuerce y terminan como el rosario de la Aurora.

"¿Cómo te has sentido en la comida y eso?", preguntó el chico. Ella, que no pudo hablar en toda la velada, se lo dijo claramente: "A ver, es que hablas demasiado y no me has dejado hablar, la verdad. Entonces bueno, ha sido como que he estado yo todo el rato callada y tú hablando y hablando".

Por momentos así vale la pena la televisión pic.twitter.com/iGwamf1JvR — Ramón Campos (@RamCamSa) July 1, 2022

Fue en ese momento cuando a Alberto se le cruzó el cable y le dijo que no había abierto la boca porque no tenía temas de conversación, que así se lo había pedido ella. Patricia, con toda la razón del mundo, se pilló un enfado de mucho cuidado y quiso abandonar el programa porque la estaba dejando de mentirosa.

La tensión entre ambos fue en aumento y al final Alberto se pasó tres pueblos. "Me ha tocado un coco encima…", soltó, a lo que Patricia respondió: "Anda que tú". Él no se calló y volvió a las andadas: "¿Anda que tú? Te doy mil vueltas".

La discusión entre ambos no tiene desperdicio y el vídeo suma casi 2 millones de visualizaciones. Ya se sabe: una imagen vale más que mil palabras…