“¿Esto es verdad?”: María se reencuentra en ‘First Dates’ con quién tuvo una noche loca

First Dates ha reunido sin saberlo a dos desconocidos que ya se conocían. El programa de citas de Cuatro conducido por Carlos Sobera ha sorprendido con un encuentro inesperado entre María y Marcos, dos jóvenes que ya habían compartido más que palabras en el pasado.

María se ha llevado las manos a la cabeza al conocer quién era su cita de First Dates, un hombre con el que disfrutó de una noche muy pasional y que después, desapareció sin dar ninguna explicación. Marcos también se ha quedado muy sorprendido cuando ha descubierto quién era su cita. “¿Esto es verdad?” ha preguntado riéndose.

Tratando de asimilar las causalidades del destino, María ha confesado que la noche de pasión y locura que vivió con Marcos era cuanto menos memorable. “Una noche de las que no se olvidan. El dominicano y ese movimiento de cadera no lo tienen los españoles”, ha confesado.

La joven de 28 años ha acudido al restaurante más famoso de Cuatro con ganas de encontrar a alguien con quien vivir una historia de amor. Y al principio, ha tenido dudas de que Marco fuese la persona idónea para ocupar su corazón. Por su parte, Marcos ha asegurado que es otra versión diferente a la que conoció hace años y que ha aprendido de sus errores.

Ya esperando la cena en la mesa y todavía en shock, Marcos ha querido conocer cómo le había tratado la vida a María en todos estos años y ella le ha confesado que no demasiado bien. No acabaron bien y la joven, sin titubeos, le ha reprochado que no volviera a dar señales después de dejarla en casa. “Me quedan dudas de que Marco haya cambiado porque la prepotencia siempre la va a tener”, ha explicado.

Marcos ha reconocido ser otra persona. Por lo visto en su infancia sufrió mucho por ser alguien “diferente” y cuando alcanzó popularidad la cosa se le fue de las manos. “Era un chulo y me comía el mundo, pero este me acabó comiendo a mí”, ha explicado un tanto apenado. Al parecer, la pandemia y la reciente muerte de su padre le habían hecho caer en profunda depresión. Pese a ello, María ha seguido teniendo dudas. “Me tendría que demostrar mucho para poder confiar en él”, ha manifestado muy tajantemente.

¿Las chispas han estallado?

La atracción entre los dos era más que evidente. Él le ha acabado reconociendo que no tiene capacidad para pedir perdón y que se arrepiente de cómo trató a todas las chicas con las que estuvo en el pasado.

Sin embargo, muy centrado en María y en sus labios, a los que no les ha quitado ojo en toda la noche, ha querido saber si seguía siendo tan contundente hablando como siempre. “¿Eres doña látigos?”, le ha preguntado de forma muy directa. Y la joven de 28 años tirando de sorna ha confirmado que “los látigos mejor en la cama”.

Pese a las posibles tensiones generadas en el pasado, María y Marcos han conseguido relajarse y dejarse llevar, aunque bailar una bachata les haya ayudado. Finalmente, ambos han decidido darse una segunda oportunidad y probar suerte fuera del restaurante.