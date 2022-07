La isla de las Tentaciones 5: un vídeo adelanta cómo serán las nuevas fiestas entre parejas y solteros

El reality más polémico para las parejas y que más adeptos ha ganado en los últimos años, La isla de las Tentaciones, vuelve cargado de sorpresas. Y es que hace poco pudimos saber por Sandra Barneda que la grabación de La isla de las Tentaciones 5 había comenzado y que esta nueva temporada estaría repleta de sorpresas. Ahora, hemos podido conocer que las fiestas de las parejas y solteros prometen ser todo un mar de diversión, pero también de conflictos.

Desde la cuenta oficial de Instagram de La isla de las Tentaciones hemos podido conocer que esta edición, como todas las anteriores, dará qué hablar. Así lo demuestra un vídeo que han compartido con toda la comunidad de seguidores del reality, en el cual se comparte un extracto de cómo serán las fiestas de las villas entre parejas y solteros de esta temporada. Probablemente lo que más llama la atención es el texto que acompaña a la publicación: “En las fiestas de la temporada 5 de #LaIslaDeLasTentaciones 🍎 está ocurriendo todo lo que deseáis ver y mucho más:

😱😍 👯‍♀️🤯❤️‍🔥🥵🤧👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻🔥🏃🏻‍♀️💔🚨”.

Unas palabras que lo dicen todo y unos emoticonos que no dan rienda a la imaginación, ya que hablan por sí solos. ¿Volveremos a ver como unas de las participantes se cuela en la hoguera de su pareja, como hizo Melissa Pinto? ¿Habrá una nueva versión del grito Estefanía? ¡No sabemos! Lo que sí sabemos son las ganas que tenemos de conocer lo que se esconde detrás de esas palabras y emojis, ya que todo apunta a que la dichosa alarma no parará de sonar.

Además, algunos ex participantes del programa no han dudado en comentar esta publicación con emojis, entre los más destacados está Fani Carvajal que ha mandado llamas de fuego, Pueblo Nez, que ha comentado con unos ojos de sorpresa y Alessando Livi, que ha enviado unos besos con corazones. Aunque el resto de usuarios no han tardado en aplaudir la publicación y todos han coincidido en las ganas que tienen de que empiece esta nueva temporada.

El equipo del programa de Telecinco lleva grabando desde hace un mes la nueva temporada, que se estrenará próximamente aunque todavía se desconoce la fecha exacta. Por lo que la cuenta atrás para La isla de las tentaciones 5 ha comenzado.

Cada vez estamos más cerca de conocer todos los detalles de cuándo veremos esta nueva temporada y, sobre todo, quiénes serán los protagonistas de las historias de amor y desamor en República Dominicana. Seguramente en las próximas semanas podremos poner cara a los rostros de este nuevo talent, que viene pisando igual de fuerte que en las ediciones anteriores.

Las ediciones anteriores de La isla de las tentaciones ya han demostrado que el programa no solo pasa factura a las parejas que ya llegan debilitadas, sino también a aquellas que llegan consolidadas o eso creen.