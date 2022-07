Take That prepara su regreso musical con un nuevo disco de estudio para octubre de 2023

La futura agenda de Take That se ha llenado de compromisos para los dos próximos años. O al menos esa es la intención de una de las boybands más populares de los 90 y que han mantenido su actividad con altibajos durante las dos décadas del siglo XXI. El ahora trío ha confirmado su ambicioso regreso musical.

En una entrevista de Gary Barlow con The Sun, el músico ha confirmado todos los planes que tienen por delante junto a Mark Owen y Howard Donald. Durante algunos momentos de este año se especuló con el regreso de Robbie Williams pero el intérprete no ha mencionado en ningún momento al ex componente que dejó la banda hace ya más de 25 años.

"Ya hemos comenzado. Hemos aprendido a trabajar de forma remota porque vivimos en diferentes partes del mundo. Así que les envío un coro y les pregunto: 'Díganme lo que piensan, chicos'. Unos días más tarde me dan su feedback con un poco más escrito" empieza explicando el británico que no duda en confirmar todos los posibles detalles de su calendario de lanzamiento.

"Es probable que el single llegue justo antes del verano y que el disco vea la luz en octubre si todo va según lo previsto (...). Lo hemos dejado todo a un lado para una gira mundial. Hace años que no hacemos una gira. Así que llevaremos este nuevo disco a todas partes y habrá algunos lugares sorpresa que no hemos visitado antes" continúa explicando.

Será una manera muy completa de empezar a celebrar los 35 años de la creación de Take That que se convirtió en una de las boybands más importantes de todo el planeta. Los fans de Take That de toda la vida están impacientes por conocer esta nueva aventura musical del grupo y si contará con invitados o colaboradores.

Como siempre que un nuevo disco de Take That se pone en marcha siempre aparecen los rumores de la posible aparición de Jason Orange y de Robbie Williams pero cada vez parece más claro que la boyband se ha quedado en los tres artistas de los que hemos comenzado a hablar al inicio de la noticia.

El 27 de Mayo de 2011, el grupo se embarcó en una inmensa gira por estadios de Reino Unido, que finalizó en Julio batiendo un récord (8 noches en el Wembley de Londres) y superando el que hasta ese momento mantenía Michael Jackson con su Bad World Tour de 1988. Era la primera gira en 16 años con los cinco componentes originales de la formación. También fue la última con Jason Orange y Robbie Williams. Visitó las principales ciudades de Reino Unido y Europa. Entre sus logros figura el de haber vendido 1'34 millones de entradas en menos de 24 horas.

Gary insistió entonces en The Sun que "Estamos deseando regresar y hacer algo. Tan pronto como los grandes recintos se abran… no sé si será para una gira o para un álbum, o para ambas cosas". La maquinaria ya se ha puesto en marcha.