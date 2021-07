El regreso de Robbie Williams a Take That: ‘Los Cinco juntos otra vez’

A veces los sueños se cumplen. Y lo que parece imposible, ocurre. El 15 de Julio de 2010 se recompusieron miles de corazones desconsolados cuando se anunció oficialmente el regreso de Robbie Williams a Take That. Era una de las noticias más esperadas, y también de las más sonadas, en la historia del pop. Era el reencuentro del quinteto original tras 15 años de separación. Los Cinco juntos otra vez… pero solo por dos años. “Lo bueno si breve, dos veces bueno”.

“Los rumores son ciertos... Robbie ha vuelto”

“Los rumores son ciertos... Robbie ha vuelto... y para celebrarlo hemos escrito y grabado un nuevo álbum que saldrá a finales de este año". Así anunciaba Take That la incorporación del miembro más díscolo del grupo aquel 15 de Julio de 2010. Ese mismo día, toda la prensa internacional se hacía eco: "Después de meses de especulaciones, se confirma que Robbie Williams regresa a Take That. Gary Barlow, Howard Donald, Jason Orange, Mark Owen, y Robbie Williams confirman que han estado grabando un nuevo álbum de estudio que se publicará en Noviembre”.

Al mismo tiempo, se reproducían declaraciones de algunos miembros de la ‘boy band’. Williams decía sentirse “vergonzosamente emocionado cuando los cinco estamos en una habitación. Siento como haber regresado a casa”. Por su parte, Owen manifestaba: “Que estemos los cinco juntos, aunque siempre fue un sueño, nunca parecía que podría convertirse en algo real. Ahora que es real, siento que es un sueño”

Cuando el comunicado llegó a los medios, el grupo al completo ya había estado trabajando en nuevas canciones, e incluso se había debatido la posibilidad de cambiar de nombre a The English. Lo decía Williams en la revista Q, en un reportaje en el que grupo había posado para el objetivo de Bryan Adams. El plan inicial era lanzar un único single con ese nuevo nombre. Después, la idea fue descartada.

Una banda incompleta

Williams se había marchado de la banda en julio de 1995, después de años de asperezas, principalmente con Barlow. Pocos meses después, Take That anunciaba su ruptura definitiva, aunque volvió como cuarteto en 2006, sin Robbie. A pesar su exitoso regreso a la escena pop, había algo que no escapaba a la mente de muchos: era una banda incompleta y Robbie Williams continuaba siendo la pieza que faltaba.

Parecía una reconciliación imposible. Se daba por hecho que el ego de Robbie sería el mayor obstáculo para conseguirlo. Fue necesario que ambas partes enterraran el hacha de guerra y entonaran el ‘mea culpa’ reconociendo sus errores. Robbie se había preparado durante años para que fuera posible. Públicamente había pedido perdón por su incontinencia verbal y había expresado sus remordimientos.

En Diciembre de 2008, dos años antes de su sonado regreso, llamaron la atención sus declaraciones: “Me gustaría pensar que algún día fuéramos la única banda en la historia de la música que se une por sus diferencias artísticas”. Pocos meses después, sus compañeros le respondían: “La gente constantemente pregunta si Robbie se unirá a nosotros, pero nada ha cambiado. Robbie no se unirá” sentenciaba Gary. “Creo que ya no volverá a estar en el grupo. No hay lugar para él”.

Obviamente, Gary Barlow tuvo que tragarse sus palabras.

“Lloré cuando os vi a los cinco sobre el escenario juntos otra vez”.

Muchos grupos regresan en un intento desesperado por aferrarse a sus días de gloria. Pero a veces la nostalgia no es suficiente y el éxito no está garantizado. No fue el caso de Take That. Aunque efímera, su reaparición fue arrolladora. Tanto el disco, Progress, como la gira Progress Live, batieron récords.

Progress, producido por Stuart Price, se publicó en Noviembre de 2010. Debutó en el nº1 de las listas de Reino Unido, y vendió más de un millón de copias ¡en 24 días!. Se convirtió en el tercer disco del siglo con ventas más rápidas. En el resto de Europa también fue un gran éxito comercial y entró directamente en el primer puesto en países como Irlanda, Grecia, Alemania o Dinamarca.

El 27 de Mayo de 2011, el grupo se embarcó en una inmensa gira por estadios de Reino Unido, que finalizó en Julio batiendo un récord (8 noches en el Wembley de Londres) y superando el que hasta ese momento mantenía Michael Jackson con su Bad World Tour de 1988.

Era la primera gira en 16 años con los cinco componentes originales de la formación. También fue la última con Jason Orange y Robbie Williams. Visitó las principales ciudades de Reino Unido y Europa. Entre sus logros figura el de haber vendido 1'34 millones de entradas en menos de 24 horas.

Solo como muestra de lo que significó para millones de fans el regreso de Take That, valgan estas palabras que la leyenda del pop Elton John dirigió al grupo: “Lloré cuando os vi a los cinco sobre el escenario juntos otra vez”.

Un acuerdo de reducida temporalidad

El reencuentro de Robbie Williams con Take That tuvo los días contados. Ya en enero de 2011, Gary Barlow declaraba en The Sun que el regreso de Robbie era temporal: "Sí, estamos de nuevo con Rob pero sigo viendo nuestro futuro como un grupo de cuatro piezas". Y eso que reconocía el éxito mundial del álbum: "En todos los rincones del mundo nos han recibido con los brazos abiertos".

Ya en la primera entrevista juntos en tres lustros, Williams y Barlow dijeron en la BBC que la colaboración entre ambas partes no sería permanente. No lo fue. De nada sirvió el éxito ni el dinero. Tras la gira, cada miembro de la banda recibió casi 8 millones de libras, descontados los impuestos. Tampoco los premios: en 2011 recibieron un Brit Award como Mejor Grupo Inglés

No solo Robbie abandonó el barco. También lo hizo Jason Orange. Desde 2014, Take That es un trío: Gary, Mark y Howard.

¿Otro regreso de los cinco?

Los Cinco juntos otra vez. El título de una de las novelas juveniles de la escritora inglesa Enid Blyton, corresponde al deseo de los miles de seguidores de la banda inglesa. Y puede que ocurra. Gary Barlow dejó caer que existía la posibilidad del regreso de los cinco cuando le preguntaron en The Mirror: “Esa es una de las cosas más emocionantes de formar parte de una banda. No sabes lo que va a ocurrir entre un disco y otro, y eso es estupendo”. No obstante, Barlow no reveló ningún plan concreto.

En Mayo de 2021, Gary insistió en The Sun: "Estamos deseando regresar y hacer algo". Y añadió que dependía del fin de las restricciones impuestas por la pandemia: "Tan pronto como los grandes recintos se abran… no sé si será para una gira o para un álbum, o para ambas cosas”.