Miguel Ángel Silvestre vive el Festival Mar de Sons junto a los artistas y nos lo cuenta todo

Desde que Miguel Ángel Silvestre fue elegido por el Festival Mar de Sons como su embajador de este año se ha tomado su labor muy en serio. Y es que, como originario de Benicassim, no podía estar más orgulloso de que su ciudad acogiera a tanto artista este verano y él pudiese ser partícipe.

Ya le habíamos visto calentar motores hablando vía live Instagram con Sebastián Yatra o India Martínez, pero por fin llegó el momento de verles sobre el escenario y entre bambalinas.

El actor no dudó en convertirse en un reportero improvisado del festival que nos iba contando todo lo que llamaba su atención. Está claro que Ana Mena le conquistó. No dudó en colarse entre el público para grabar como uno más. “Power 💥”, fue la palabra con la que definió su espectáculo.

En backstage

Acompañado por su familia, madre y sobrinos incluidos, Silvestre se paseó por el festival como si fuera el organizador. De ahí que, cerveza en mano, se encontrara en el backstage con el artista colombiano que no dudó en mandar un beso a sus seguidores.

No deja de repetir lo adorable y lindo que es Yatra y es un sentimiento, al parecer, mutuo. Lo que no ha aclarado es si finalmente pudieron tomarse la paella que le había ofrecido.

También se encontró con Melendi al que también le dedicó unas bonitas palabras. “Que viva la música en directo”, decía el asturiano que no dudaba en fundirse en un abrazo con el actor que no podía dejar de sonreir.

También ha querido hacernos partícipes de su encuentro, y el de su madre, con Mario Vaquerizo. “Conocí a @mariovaquerizooficial aquí en Benicasim en el 2007. Yo en aquel entonces estudiaba interpretación en Madrid. Fue tan cariñoso conmigo, no se me olvidará nunca. Desde entonces he tenido la suerte de poder coincidir con él varias veces y siempre me hace muy feliz verle. Mi amor por él va a creciendo con el tiempo. En mi casa le queremos mucho siempre tan transparente, tan sincero, tan generoso… Mario 💥❤️🌹”, compartía en redes junto a unas imágenes que confirman sus palabras.

“Uno de los conciertos más bonitos que he presenciado. Verte cantar me ha llenado de ilusión y motivación. Qué generosa India Martínez, qué duende, qué alegría derrochas!”, comentaba en sus stories sobre el concierto de la cordobesa. Y no sólo disfrutó de su concierto sino también de su compañía. “Que privilegio poder conocerte @india_martinez_oficial. Buen viaje. Mucha suerte con la gira. A “volar sin motor” 🎈”, le deseaba.

Le hemos visto disfrutar con Pignoise o con DJ Nano, este último, con su sobrina en brazos. “Mi sobrina ayer presenció su primer subidón de tecno gracias a DJ Nano. Estuviste épico, amigo!”, aseguraba en stories.

Sin duda, un fin de semana mágico para él, en su Benicassim natal y presumiendo de las 65.000 personas que se han pasado por el festival. El año que viene más.