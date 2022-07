Drake se sube al escenario de los Backstreet Boys para cantar un tema con un significado muy especial para él

Backstreet Boys continúa de gira por todo el planeta para presentar su DNA World Tour. Tras un parón por la pandemia que les obligó a posponer todos los conciertos, vuelven con más ganas que nunca y sorprendiendo a los asistentes de los shows. La última de estas sorpresas se produjo en Toronto (Canadá), el 2 de julio, y no lo hicieron solos.

La boyband subió al escenario a Drake para que cantaran juntos uno de sus mayores éxitos, I Want It That Way. ¿Por qué este tema? Simplemente porque tenía un significado muy especial para el rapero, quien contó la historia que tiene esta canción, según People, mientras se encontraba en el escenario. Con 13 años, al canadiense se le acercó la chica que le gustaba para hablar con él y, ¿adivináis qué hit sonaba? Efectivamente, el de Backstreet Boys.

Una historia muy especial para Drake que hizo que la recordara con nostalgia y que en el momento en el que subió al escenario a acompañar a Backstreet Boys no dudó en disfrutar al máximo de la experiencia de interpretar un tema como este. Más que cantar, estuvo bailando y moviéndose juntos a los integrantes de la boyband. Lo que sí que hizo fue algunas armonías.

No es la primera vez que los cantantes de I Want It That Way suben al escenario a otros artistas y, seguramente, no será la última. En su último concierto en Los Ángeles animaron a acompañarlos al escenario a unas personas muy especiales para ellos, que nada tienen que envidiar a los grandes intérpretes del pop. Nick Carter, AJ McLean, Howie Dorough y Kevin Richardson llevaron a la tarima a sus hijos o, como les llaman, los Backstreet Babies. Un momento muy emotivo en el que interpretaron No Place todos juntos y endulzó el show.

Backstreet Boys también visitará España y quién sabe si subirán a alguien al escenario. Por el momento, podemos esperar a verlos en los dos únicos conciertos que realizarán en nuestro país. El 4 de octubre cantarán en el Wizink Center de Madrid y el 6 de octubre lo harán en el Palau Sant Jordi de Barcelona.