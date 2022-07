Alejandro Nieto, hundido tras su peor noche en ‘Supervivientes’

El hambre en Supervivientes es una de las cosas que más dificulta el concurso. Por no hablar del aislamiento de la vida cotidiana y la convivencia con otras personas con las que no siempre existe una afinidad. Pero si hay algo que supera todo eso son las tormentas y lo hemos podido comprobar esta semana cuando tras una larga tormenta, el ánimo de los concursantes se ha hundido del todo. No se ha librado ni uno.

Y una situación así no hace más que encender los ánimos y provocar discusiones entre unos y otros. Los compañeros le han recriminado a Ignacio de Borbón que se tumbara justo en medio de la carpa que les resguardaba de la lluvia cuando el resto todavía estaba intentando acoplarse. “Solo estoy colocando las cosas”, se defendía el benjamín.

“Vamos a ver, que hoy no vamos a dormir bien ninguno”, adelantaba Anabel Pantoja. “No estamos para temporales, tío. Ni un puto día chulo, tío. Ganas de llorar, de verdad”, aseguraba Yulen Pereira derrotado por la situación, “vaya mierda, puta lluvia, puto asco. Dios, qué desesperación”.

Crece la desesperación

“¡Los muertos de la puta lluvia ya. Qué asco de lluvia, estoy hasta la polla de lluvia!", gritaba Alejandro Nieto ya desesperado por tener que soportar esas condiciones durante la noche que no les permitía descansar ni ver la luz al final del día.

Al día siguiente la desolación era total cuando había dejado de llover, pero los supervivientes estaban empapados, la arena estaba dura al estar mojada y otra tormenta se avecinaba sin darles un respiro. Alejandro se venía abajo y era Nachito el que intentaba animarle recordándole que ya tenían que aguantar solo un poco más.

Alejandro recordaba que veinte días más sin saber si tendría vacaciones sin su hijo, veinte días más sin saber si su novia estaba saliendo mucho de fiesta y veinte días más en esas condiciones eran muchos días.

Fueron varios los que amanecieron sin ningún ánimo al día siguiente, con dolor de garganta y de cabeza por la humedad. Anabel Pantoja también aseguró que iba a convertirse en un árbol lacio durante todo el día. Varios coincidieron en afirmar que había sido la peor noche en los más de setenta días que llevan en Honduras.

Pese a todo, tanto Alejandro como Yulen decidieron salir a pescar para no sumar a la desesperación el no tener nada que comer y no les importó que estuviera diluviando para lanzarse al mar.