Una pregunta de Steisy a Arelys provoca una gran bronca en el plató de ‘Supervivientes’

La visita de Arelys a su hijo Yulen Pereira en Supervivientes ha dado mucho de qué hablar, sobre todo, por su comportamiento con Anabel Pantoja en un encuentro que emanaba más buen rollo que otra cosa. Algo que no han llegado a entender todos los que han escuchado durante semanas a la madre del deportista decir que ella no le gustaba para su hijo. La palabra falsedad es la que más se ha utilizado para definir ese encuentro suegra nuera.

Así que, a su vuelta, se le han pedido muchas explicaciones a Arelys. Una de ellas ha llegado de boca de Steisy que esta semana acudía a plató como colaboradora. En Última hora veíamos a Kiko Matamoros hablar en la isla del Sábado Deluxe que se había hecho Omar Sánchez, el ex de Anabel.

Un comentario que le animó a Steisy a lanzar una pregunta muy directa: “¿Por qué le contaste a Yulen que ‘El negro’ había ido haciendo platós llorando y no le contaste que tú habías ido haciendo platós hablando de Anabel?”.

Arelys no contestó la pregunta, pero quiso dejar claro que Kiko Matamoros también había dicho que le había visto mala cara durante su encuentro con Anabel y ella asegura que nunca las vio juntas.

Los gritos del presentador

Es entonces cuando ambas se han enzarzado en una discusión que ha ido subiendo de tono y que ha tenido que cortar Ion Aramendi a gritos. “Steysi, por favor”, empezaba pidiendo. Pero visto que no tenía efecto, acabó imponiendo su autoridad en plató: “No me obligues a gritar, estoy hablando y cuando hablo yo los demás os calláis”.

Con ese mosqueo instaurado en plató, Ion ha querido ir al grano. “La pregunta es la siguiente, y zanjamos todo esto, ¿a ti te gusta Anabel?”, le preguntaba a Arelys.

“He hablado con ella y me gusta, lo que no me gusta de Anabel es que cuando empezó con mi hijo venía con mucho detrás y sabía que iba a pasar todo esto que está pasando ahora, ella venía con su paquete y viene lo de que mi hijo es un aprovechado”, contestaba ella dejando las cosas claras.

Reacciones en redes

Una actitud que se ha comentado y mucho en redes sociales.

Otro que no ha querido quedarse al margen ha sido Omar Sánchez que también ha recurrido a sus stories para pedir que le dejen en paz, sobre todo, aquellos, o más bien aquellas, que no le conocen de nada. Y está claro por quién iba.

Omar el negro le acaba de responder a Arelys la madre de Yulen. Vamos que aquí habrá salseo del bueno por largo tiempo #SVÚltimaHora pic.twitter.com/V5iod5fdQm — comentamoslourgarco (@lourgarco) July 4, 2022

Veremos qué pasa cuando Anabel regrese a España y vea todo lo que hay montado.