Los creadores de ‘Stranger Things’ responden a la crítica que ha hecho Millie Bobby Brown a la serie

La temporada completa de Stranger Things 4 ya está en Netflix, y aunque sus espectadores ya han podido disfrutarla de principio a fin, ya están pensando en el final de la serie. De hecho, la promo que han hecho los actores y actrices también ha ido muy orientada a cómo van a acabar... Y a la crítica que ha hecho Millie Bobby Brown a los Hermanos Duffer, los creadores de la serie.

Sucesos de guion aparte -no sigas leyendo si no llevas al día la serie-, la actriz de origen marbellí se ha hecho eco de una de las mayores carencias de la serie: la falta de muertes determinantes. Aunque es cierto que en alguna que otra entrega se haya despedido a personajes como Billy -Dacre Montgomery- o Bob -Sean Astin-, lo cierto es que el cásting original se mantiene intacto.

Por ello, Millie ha elevado su queja después de un divertido momento para el medio The Wrap junto a su compañero Noah Schnapp -que interpreta a Will Byers-: "(El reparto) es muy grande. Anoche, no podíamos hacernos una foto de grupo porque éramos 50. Yo estaba como "Necesitáis empezar a matar gente"".

Y la cosa no se quedó ahí. Dijo que los Duffer eran "sensibles" para matar a nadie, mientras pedía que tenían que fijarse más en series como Juego de Tronos y sus muertes tan selectivas. De hecho, llegó a pedir que su personaje fuese otra víctima.



"Intentaron matar a David (Harbour), pero le trajeron de vuelta. Es ridículo", incluyó también, haciendo referencia al final de la tercera temporada y la desaparición del Sheriff Hopper. Una supuesta muerte que, dicho sea de paso, se desmentía en la misma escena post-créditos del capítulo final.

La respuesta de los hermanos Duffer

"Lo anotamos" ha sido la respuesta de Matt y Ross, que se hicieron eco de las declaraciones de la más poderosa de sus personajes en la serie. Además, confesaron haber tenido en cuenta todas las posibilidades que había con respecto al guion en el proceso de escritura.

"Solo por ser completamente hipotéticos, si matas a Mike (Finn Wolfhard), es como... Deprimente... No somos Juego de Tronos. Esto es Hawkins, no Poniente. La serie deja de ser Stranger Things, porque tienes que tratarlo de manera realista, ¿no?", comentaba en podcast Happy Sad Confused.

Más allá de los insultos humorísticos de la actriz, también dejaron claro que cada vez que matan a un personaje también desarollan toda la trama que supone su pérdida. Mencionan el ejemplo de Barb, la amiga de Nancy que muere en la primera temporada, y toda la historia que tiene detrás en los siguientes capítulos.

"¿Es algo que nos interese explorar, o no?", es la pregunta que se hacen a la hora de prescindir a algún personaje. Sin embargo, prometen que hay muertes muy fuertes "en la mesa" de cara al final de la serie, aún sin fecha determinada de estreno.

Stranger Things 4 ya está completa en Netflix.