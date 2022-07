Hiba Abouk muestra abdominales en su posado en bikini cinco meses después de dar a luz

El pasado febrero Hiba Abouk dio a luz a su segundo hijo, apenas un día después de que dos años antes diera a luz al primero. Y tal vez esa coincidencia en la fecha de nacimiento les animara a ponerle un nombre también con muchas coincidencias: Amín y Naím. Las mismas letras para los dos hijos que comparte con Achraf Hakimi.

Han pasado siquiera cinco meses y viendo el posado en bikini que ha compartido la actriz, no hubiéramos dicho nunca que hubiera dado a luz por el cuerpazo que luce. Ha pasado el fin de semana en la isla de las celebs, es decir, Ibiza y no ha dudado en compartir un carrete de sus mejores momentos.

Eso nos ha permitido ver su primer posado de cuerpo entero en bikini de este verano. A bordo de un yate, relajada, sin niños a su alrededor y presumiendo de cuerpazo. En estas últimas semanas ha estado compartiendo alguna de sus rutinas de ejercicio y está claro que le funcionan muy bien porque ya luce abdominales.

Ya avisaba que estar en forma no es algo milagroso sino la recompensa a una disciplina y trabajo que no siempre son fáciles de mantener a rajatabla. Pero visto lo visto, está claro que ella ha cumplido con todas las rutinas.

Una escapada romántica

Nos ha mostrado un fin de semana que parece haber disfrutado mucho con cenas navegando al atardecer y rodeada de detalles o terrazas para tomar alto con las mejores vistas al mar junto a su chico. Sin duda, unas vacaciones perfectas que ha tenido que compaginar con algunos compromisos profesionales.

La hemos podido ver igual de espectacular para Bulgari o, hace unos días, en otro evento de Jacquemus. Son muchos los que no dejan de compartir piropos para la actriz, aunque también hay muchos musulmanes que no comparten esta exhibición. Pero ya se sabe que no se puede gustar a todos.