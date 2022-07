Olivia Rodrigo sorprende cantando ‘Torn’, de Natalie Imbruglia, en un bar de Manchester

Olivia Rodrigo se encuentra de gira presentando su álbum debut, Sour, y está siendo todo un éxito. Después de recorrer los escenarios de las ciudades más importantes del mundo, está en Reino Unido para cerrar definitivamente el tour. Una de sus últimas actuaciones fue en Manchester y para celebrar el éxito que tuvo se fue a un bar e incluso subió al escenario del lugar para lanzarse a cantar.

La cantante estuvo tomando algo en el bar Bunny Jackson y en un momento dado sorprendió a los presentes subiendo al pequeño escenario que había en el lugar. Junto a unas chicas que estaban tocando unas guitarras eléctricas se animó a cantar de forma improvisada un tema muy exitoso de Natalie Imbruglia, de la década de los 90: Torn. Lo hizo tan bien que gustó al público que había, quienes no dudaron en ponerse de pie y animarse a cantar dicha canción.

Why yes Olivia Rodrigo, of course you can turn up at Bunny Jacksons on a bloody Sunday evening and play a song for a laugh before our 3rd set. pic.twitter.com/mpMbpkRlLq — OJB (@Oliver_james) July 4, 2022

No es la primera vez que Olivia Rodrigo hace versiones de temas muy exitosos. Se ha animado a cantar canciones de todo tipo de artistas, siempre vinculadas de alguna manera al estilo pop. Desde Complicated, de Avril Lavigne, hasta Just A Girl, de No Doubt, son solo algunos covers que ha hecho la artista. También lo hace, en ocasiones, acompañada, como en un concierto de su gira por Estados Unidos donde invitó a su gran amigo Conan Gray para cantar un auténtico hit de Katy Perry, The One That Got Away, que fue aplaudido por la intérprete original.

Nadie duda del talento de Olivia Rodrigo, ni de la capacidad que tiene para poder interpretar todos los temas que se proponga. El Sour Tour está a punto de llegar a su fin, después de meses recorriendo el mundo, concretamente, el 7 de julio finalizará la gira en Londres, en el Eventim Apollo.

Además, en breve estará de estreno con la tercera temporada de High School Musical: The Musical: The Series. El 27 de julio, Disney Plus lanzará una nueva entrega de la serie que ha sido toda una revelación, sobre todo, para las nuevas generaciones. Aunque su personaje no aparecerá tantos minutos como en los anteriores capítulos, sí tratará varios aspectos, algunos relacionados con el éxito.