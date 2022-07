Noah Cyrus se sincera sobre sus adicciones: “era incapaz de mantener la cabeza erguida o los ojos abiertos”

Muchos artistas a lo largo de su vida se ven envueltos en problemas con las adicciones que les hacen tocar fondo y darse cuenta de cómo les está afectando esa situación. Después de ello, deciden pedir ayuda para volver a ser quiénes eran antes de caer en la tentación de las drogas. Una de ellas ha sido Noah Cyrus, quien se ha abierto en canal en una entrevista para Rolling Stone, confesando el abuso que hizo, durante un tiempo prolongado, de un medicamento y cómo ha resurgido con la música como forma de terapia.

The Hardest Part es el nombre que tendrá el álbum debut de Noah Cyrus, el cual estaba previsto estrenarse el 15 de julio, pero por problemas ajenos a la artista se retrasará al 16 de septiembre, tal y como lo ha explicado en sus redes sociales. Algunas canciones del disco ya las conocemos como Ready to Go, Mr. Percocet y I Burned LA Down, donde comienza a sincerarse sobre ciertos aspectos de su vida.

Con cada canción de este trabajo quiere capturar esa oscuridad en la que se vio sumergida debido a sus problemas de adicción con un fármaco para tratar la ansiedad y los ataques de pánico llamado Xanax. Es un álbum donde deja al aire su vulnerabilidad y honestidad, a través de unas letras íntimas y sin miedo que le han servido como terapia cuando se dio cuenta del problema que sufría.

En la Revista Rolling Stone cuenta como desde pequeña le ha costado lidiar con ser parte de una familia pública, ya que tanto su padre, Billy Ray Cyrus, como su hermana, Miley Cyrus, eran parte de la escena musical desde su infancia. “Me costaba mucho que la gente se me acercara y me dijera: '¿Eres la hermana pequeña de Miley Cyrus?' o '¿Eres la hermana pequeña de Hannah Montana?'", confesó.

Con 18 años, su novio de entonces le ofreció Xanax y en ese momento comenzó su adicción. Noah Cyrus confiesa que fue una manera de vincularse con él: “Creo que quería encajar con él. Quería ser lo que él quería y lo que él pensaba que era genial y lo que pensaba que todo el mundo estaba haciendo”. Las personas que la rodeaban, a nivel de amistad, tenían un acceso muy fácil a esta droga, por lo que constantemente podía consumirla. Esto le provocó perder memoria, estar dormida todo el día e incluso llegó a pensar con 20 años que no cumpliría 21.

Durante una entrevista estuvo a punto de desmayarse por las consecuencias de este problema. “Me estaba quedando completamente dormida y era incapaz de mantener la cabeza erguida o los ojos abiertos porque estaba muy perdida”, confiesa. El programa nunca se emitió.

Sin embargo, cuando tocó fondo realmente y fue consciente del problema que sufría fue tras el fallecimiento de su abuela porque no pudo despedirse de ella. “Me sentí tan culpable por no estar presente cuando murió mi abuela. Estaba allí físicamente, pero emocionalmente, no estaba allí. No podría ser”. Desde finales de 2020, estuvo en un proceso de recuperación en el que toda su familia estuvo acompañándola y donde la música fue una gran ayuda para expresar cómo se sentía.

The Hardest Part es una catarsis en la que Noah Cyrus se expresa libre sobre sus sentimientos y es un viaje sobre sus adicciones, además de ser una reconciliación con relaciones con otras personas. Habrá que esperar hasta septiembre para poder escucharlo al completo.