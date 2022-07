Un comensal sorprende en ‘First Dates’ revelando su truco para tener un pene más grande y Sobera rompe a reír

First Dates nunca defrauda y sino que se lo digan a Carlos Sobera, que programa tras programa, tiene que hacer de Celestina para juntar a personas muy dispares, aunque para ello a veces tenga que sacar un látigo para calmar las guas. Pese a que las intenciones probablemente sean buenas, el programa de citas de Cuatro a veces no puede hacer milagros y lo que está destinado a no juntarse... ¡No se juntará!

Zana y Magdalena han acudido al restaurante de First Dates con el objetivo de conocer a alguien con quien divertirse y pasar el rato. Sin embargo, al poco tiempo de conocer a uno de ellos todo ha apuntado a que sí algo podía salir mal, iba a salir mal. Zana ha cruzado la puerta dispuesto a todo y a los pocos segundos de conocer a Sobera, le ha dicho: “Me puedes llamar caballo”.

El presentador, que no estaba entendiendo nada, ha querido saber el motivo de por qué le llamaban así y Zana, muy seguro de sí mismo, ha respondido que precisamente porque la tiene como un caballo. Sobera que no sabía dónde meterse rápidamente ha querido saber más detalles antes de presentarle a Magdalena, su cita.

“Un chico que la tiene más grande que Nacho Vidal es como un caballo”, ha explicado Zana mientras el presentador se llevaba las manos a la cabeza. Para más inri, el soltero ha sorprendido con otra inesperada confesión. En este caso, ha anunciado muy seriamente cuál ha sido su truco para lograr que su pene tenga un gran tamaño. “Puedes hacer que te crezca el pene dando un masaje desde chiquitito, a los doce años, tocándote, yo me tocaba desde los doce años hasta ahora”, ha espetado desatando las risas de Sobera.

Al conocer a su cita, Magdalena, ha confirmado que le gustaba. “Yo me he fijado en las tetas, yo me fijo mucho en tetas y culo”, ha manifestado a los micrófonos del programa. Una vez que ya se han sentado en la mesa, ambos ha comenzado hablar del tema que más interés les generaba: el sexo. Zana no se ha andado con rodeos y le ha preguntado que sí alguna vez se había atrevido a hacer un trío.

-"Desde los dose año hasta ahora me doy mazaje y me toco musho pa' cresé pene"

-"Yo me fiho musho en culo y teta"

Caballo de Jérez: filósofo, poeta, y gentleman. #FirstDates5J pic.twitter.com/7of170caYP — JoSse MP (@Vercetti7) July 5, 2022

Magdalena, entre risas, le ha respondido que sí y ha argumentado que lo ha hecho varias veces, aunque ha confesado que su mayor fantasía es hacerlo “con cinco hombres”. Siguiendo en el campo sexual, Zana, que parecía muy interesado en el tema, le ha preguntado cuánto tiempo duran sus encuentros sexuales y al conocer que solo eran “20 minutos o media hora” se ha sentido decepcionado.

Para él, el mínimo se sitúa en dos horas y considera que durante la penetración hay que invertir mucho tiempo en calentar el asunto. “Se deja quieta para que se caliente el tigre y luego ya...”, ha declarado. Su cita, un tanto agobiada con que todo girase en torno al mismo tema, ha creído que se aburriría y que dos horas eran demasiado tiempo para tener relaciones. De hecho, ha llegado a dudar sobre si se trataba verdaderamente de una fantasmada.

Ya en la zona de baile, Magdalena no ha querido darle ningún beso a Zana y este rápidamente se ha dado cuenta que no era tan atrevida como esperaba. Finalmente, han cambiado los besos por un buen perreo y después, han decidido continuar sus caminos por separado.