El nuevo salvado de ‘Supervivientes’ empieza a poner las cosas claras de cara a la final

Ya queda poco para la final de Supervivientes y cada vez son menos los concursantes que se postulan a estar en ella cuando llegue el momento de comprobar quién es el ganador de la edición. La salvación de esta semana ya sienta algunas bases de lo que podría ocurrir ese día.

Tras las últimas nominaciones y la nominación directa de Ignacio de Borbón quedaban en la cuerda floja esta semana Ana Luque, Yulen Pereira, Anabel Pantoja y Nacho Palau. El benjamín de la edición decidía dejar fuera de la ecuación a Alejandro Nieto, algo que no dejó de sorprender a los concursantes por sus continuos enfrentamientos.

Este martes, en Tierra de nadie, conocía cuál de los cuatro respiraba un poco y se salvaba quedando tranquilo de cara a la próxima expulsión del jueves. Una vez más, los cuatro nominados se sentaron bajo los cubos de barro que irían señalando quiénes debían seguir sufriendo dos días más.

Los primeros en llevarse tan desagradable chapuzón fueron Ana Luque y Yulen Pereira, así que el duelo quedaba entre Anabel Pantoja y Nacho Palau. Algo parecido a la semana pasada cuando eran Kiko Matamoros y Nacho Palau los que medían fuerzas.

Salvado inesperado

Si la semana pasada la mayoría apostaba porque el salvado sería Kiko, esta semana ocurría lo mismo con Anabel. Pero en ambos casos la sorpresa fue mayúscula cuando quedaba indemne Nacho que, por segunda semana consecutiva, se convertía en el salvado por la audiencia.

De nuevo su cara era de gran incredulidad. “No me lo puedo creer”, no dejaba de repetir. “Muchas gracias, no sé qué decir”, aseguraba emocionado, “esto significa mucho para mí. Yo creo que he remontado un poco, he ido con mal pie a mitad de concurso y esto me da muchas fuerzas para estar a la semana de que casi termine el concurso".

“Muy agradecido de estar con mis colegas, mis concursantes, mis amigos, que les quiero, y desearles suerte a todos, a los tres nominados”, terminaba diciendo en relación a esos compañeros con los que tiene discusiones diarias.

El jueves comprobaremos si Anabel Pantoja sigue los pasos de su compañero Kiko y se convierte en la nueva expulsada o no.