Anabel Pantoja estalla y pide su expulsión en ‘Supervivientes’

El final de Supervivientes está cerca y el paso de los días, el hambre, la convivencia, los familiares… todo empieza a pesar ya demasiado y eso hace que los concursantes estén al límite y se refleje en sus reacciones. Bien lo sabe Anabel Pantoja que ha terminado un juego de recompensa llorando y pidiendo su expulsión.

La prueba consistía en encontrar en el agua diez piedras numeradas, cada una de ellas con una recompensa. Tenían 30 minutos para encontrar el máximo número posible. Ya la tensión llegaba desde el momento en el que tenían que hacer parejas.

La distribución que hicieron sus compañeros no le hizo mucha gracia a la concursante que vio como Yulen se iba con Nachito, mientras a ella le tocaba bucear con Nacho Palau.

“Está de puta madre, llevamos seis de diez”, decía el benjamín. “Espérate a ver el pergamino de vuelta, a ver ahora la sorpresa”, le recomendaba Anabel que ya no se fía de nada. Y así fue, cuando descubrieron sus recompensas, no fueron del agrado de Anabel que rompió a llorar y se fue a tumbar a la playa totalmente enfadada.

Enfado descomunal

Yulen se acercó a ella para ofrecerle un poco de ternera. “¿Eso es lo que hemos ganado de mierda? ¿Eso es la ternera? Me cago en todos sus…”, decía desesperada mientras ocultaba su rostro lleno de lágrimas y desesperación.

“Mira Ana, podemos comer patatas con ternera”, le decía su amiga Ana Luque para animarla. “¿Qué ternera? Si no es una puta ternera”, contestaba mientras salía del agua donde había entrado para intentar calmarse.

Peor sus ánimos, lejos de mejorar, no hacían más que empeorar cada minuto. “Ya se ha acabado mi concurso, que me echen”, decía ante un atónico Alejandro que no podía creer lo que estaba diciendo.

“Sí, lo digo aquí y lo digo en la gala, voy a pedir que el martes me echen”, aseguraba mientras Ana Luque le decía que se le estaba yendo la pinza y le recordaba que llevaba tres meses luchando.

“Estoy hasta los cojones ya, hostia, por la puerta de atrás o donde sea, pero me voy”, aseguraba una muy enfadada Anabel que, este martes comprobaba que tal vez sus deseos no están tan lejos de cumplirse.

De momento, no ha logrado salvarse de la nominación, eso lo hacía Nacho Palau.