Kiko Matamoros en el plató de ‘Supervivientes’: Reencuentro con Marta, ataques a Anabel y bronca con Tania

Kiko Matamoros se convertía el pasado domingo en el último expulsado definitivo de Supervivientes. Y este martes tocaba llegar al plató del programa para hablar con Carlos Sobera en Tierra de nadie. Como decía el presentador, contra todo pronóstico, había logrado aguantar 73 días de experiencia extrema.

Su novia Marta López Álamo, a la que ha tenido muy presente durante todo el concurso, estaba muy sexy, con un ramo de flores, dispuesta a recibirle y demostrarle lo mucho que le ha echado de menos.

Se fundieron en besos y abrazos mientras ella decía “te amo” y él le daba las gracias por todo. Se había encargado, incluso, de llevarle manolitos que falta le hacen para recuperar algo del mucho peso que ha perdido.

“Estoy animado, muy feliz, muy satisfecho de estar en esta casa, por trabajar para esta casa y para esta gente que nos ve”, eran sus primeras palabras. Pero poco le duraba ese buen talante porque tuvo para repartir.

Cargando contra Anabel

Uno de sus dardos más envenenados ha ido dirigido a su compañera Anabel Pantoja. “Ha copiado el concurso que hizo Belén Esteban en Gran Hermano Vip 3. Se ha hecho de una banda armada que machaca a todo el que no comulga con su filosofía y su manera de entender el programa, que son mayoría que te nominan y nominan hasta que te desgastan y ellos van quedando en la cartera. Está la calzada llena de muertos mientras llevan a Anabel en volandas a la final. Se despiden entre lágrimas de cocodrilo y nos vemos en McDonalds y, al final, la única beneficiada de todo esto se llama Anabel Pantoja y los demás, los tontos útiles de este viaje y aplaudo la inteligencia de Anabel y no acabo de entender la de los otros compañeros que no son más que las víctimas de Anabel y de sí mismos”, explicaba.

También aseguró que intentó hacer una carpeta con Ignacio de Borbón que no le salió y por eso, finalmente, se quedó con Yulen Pereira. “Yo no creo en esa pareja, lo digo honestamente, creo que el contacto hace el cariño y que se han conocido y de alguna manera se complementan y se gustan. A él como imagen le ha venido mal y a ella le ha venido bien porque es muy protagonista en este reality por esta relación”, aseguraba.

Enfrentamiento con las mujeres

Anabel no era su única diana. Sobre Desy Rodríguez aseguraba que “posiblemente hablemos dos idiomas diferentes, sus gracias o sus formas de entender la realidad no son las mías, y no pasa nada, somos líneas paralelas que no vamos a encontrarnos nunca No le tengo ningún rencor ni le deseo nada malo”.

“Desde luego no vamos a ir por líneas nunca paralelas porque tú tienes una forma de ser que es la que te ha traído aquí. No te ha hecho falta quitarte la careta, se te ha caído sola en las dos últimas semanas", se defendía Desy.

También tenía valoración para Tania Medina. “He chocado porque me ha parecido una mujer muy lista y tiene una capacidad de manipulación muy importante y la aplica en todos los terrenos”, expresaba.

“Lo tuyo conmigo es más personal que otra cosa. Desde el primer minuto no me diste tiempo a concursar y ya estabas pidiendo mi expulsión. Creo que no eres la persona más adecuada para hablar de manipulación cuando lo has hecho tú todo el concurso", contestaba ella.

Kiko pudo recordar una conversación que mantuvo con Marta Peñate los últimos días sobre Mariana Rodríguez a la que llamó mentirosa. No se ponían de acuerdo sobre quién dijo que había que guardarle una lata de comida al parásito.