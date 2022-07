Nacho Palau confiesa que tiene pareja desde hace un año y desvela su nombre en ‘Supervivientes’

Después de diez semanas de concurso, Nacho Palau era el elegido para recorrer el puente de las emociones en Supervivientes. Una de sus objetivos era llegar al concurso era que la gente conociera quién es de verdad y lo hemos podido hacer un poco más cuando ha decidido recorrer peldaño a peldaño.

Paternidad. Esa era la primera palabra. “Lo más deseado para Miguel y para mí. Pasamos muchos años preparándolo y queriendo ser padres y todo se fue solucionando para que pudiéramos ser padres los dos y tener una familia y a día de hoy, es lo mejor, lo mejor”, decía antes de romperse hablando de sus cuatro hijos.

“Tenemos cuatro hijos maravillosos de los que estoy muy orgulloso. Fueron niños muy deseados, que cuando vinieron, llegaron a este mundo muy felices, a una familia muy feliz y eso quiero que se sepa y que lo sepan mis hijos si ven esto el día de mañana. Fueron muy bien recibidos, fuimos muy felices y se les quiere y se les quiso con locura entre los dos papás, las dos familias, fueron una bendición para nosotros”, explicaba en torno a este tema.

Traumática separación

Luego tocaba hablar de la separación, le costó hablar de este tema porque la emoción se lo impedía. “Fíjate… el dibujo… están separados. Esto ha sido lo peor, lo más difícil, los niños no tienen culpa de nada, no entendían. Seguramente nosotros tampoco, los mayores. Llega un momento que no entienden por qué pasan las cosas, se derrumba todo. Aparece el odio, cosas terribles, que ni cuatro niños son capaces de evitar. La separación de la familia fue lo más traumático y doloroso”, explicaba antes de romperse del todo, “separarte de tus hijos, no saber explicarles… muy duro, horrible”.

Eso le llevó a la siguiente palabra: Rencor. “Todo el rencor del mundo por no entender cómo había llegado esta situación. Una separación que no sentí propia de mi mano. Esperé más ayuda en Miguel, que siempre ha tirado más de mí en muchas cosas y lo perdí. Perdí a mis hijos, perdí a Miguel y mucho dolor, mucha rabia, muchísimo rencor al sufrimiento nuestro y de nuestros seres queridos. Una impotencia tremenda”, admitía sobre un sentimiento que prevaleció al principio y que no ha desaparecido.

“Es el padre de mis hijos y lo será siempre. Lo sigo queriendo una animalada. El día de mañana le pasará cualquier cosa y le daría la mitad de mi corazón si se lo pudiera dar porque somos los dos responsables de nuestros cuatro hijos. No hay nadie más, los trajimos porque quisimos. No los engendramos, no los llevamos en nuestro vientre, pero sí son parte de nosotros y quiero a mis cuatro hijos por igual. Pero sí espero que algún día ese poco rencor que quede se vaya y se disipe y podamos vernos y compartir una vida, recordar tiempo pasado, reírnos mucho, recordar a gente que hemos perdido, personas con las que hemos convivido y hemos amado, situaciones de muchos años y creo que no voy a tener una relación así con nadie, más de media vida”.

El siguiente paso era hacia la culpa. “Me siento culpable, es algo que durante estos años separados aprendes, me siento muy culpable y siento la necesidad de que me hago igual de responsable que Miguel de todo”, aseguraba para seguidamente pedir perdón por el dolor infringido a sus seres queridos, incluida su ex pareja.

Confesión llena de amor

Así llegaba al último escalón, el del amor, el que encerraba una de las confesiones que más impactaron por desconocida hasta el momento. “Actualmente una palabra: Cristian. Una persona que está conmigo desde hace un año, un ángel. Un tío que me ha sabido llevar, que ha aguantado mucho y al que aprovecho, ya que estoy hablando delante de algunas personas que me estarán oyendo, darle su sitio y decirle que estoy tremendamente agradecido por lo que está haciendo por mí y mi familia. Sin él esto no hubiera sucedido, que lo adoro, lo quiero muchísimo y que espero durar muchísimos años más con él”, terminaba reconociendo en un puente muy lleno de emociones.

Seguro que esta confesión va dar mucho que hablar en los próximos días. De momento su sobrino ha confirmado que Cristian es una persona que trabajaba en la productora de Miguel Bosé.