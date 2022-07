Adele se sincera sobre su maternidad: “Me gustaría tener un par de hijos más”

El regreso de Adele fue sin duda uno de los acontecimientos más importantes del 2021. Su álbum más reciente 30 vio la luz en noviembre del mismo año, cuyas canciones volvieron a demostrar que la británica cuenta con un talento innato para emocionar a cualquiera que las escuche.

Uno de los protagonistas de este proyecto es su hijo Angelo, que aparece incluso en una de sus canciones: My Little Love. Ha demostrado que él es una pieza fundamental en el puzzle de su vida y que ésta no tendría sentido si no contase con su amor.

De él precisamente ha hablado en una de sus entrevistas más recientes, en la que se ha sincerado sobre la maternidad asegurando que no le cierra las puertas a tener más hijos. "Me gustaría tener un par de hijos más. Sería maravillosos si pudiéramos", desvela Adela a Lauren Laverne en BBC Sounds. "Si no, tengo a Angelo. Simplemente quiero ser feliz", asegura.

Pero eso no es todo. Adele pasó por una de sus etapas personales más duras cuando ella y Konecki, el padre de su hijo, se separaron en abril de 2019. Asegura que fue difícil, pero que con "buenos amigos" y que esto ha ayudado a que Angelo conviva en un ambiente pacífico. "Bajo mi cadáver dejo que mi hijo viva un divorcio desastroso", dice la británica.

Sobre su actual relación con Rich Paul, asegura que está feliz y que él le anima a que haga planes que fomenten esta felicidad. "Creo que la relación en la que estoy ahora, él es como 'Si quieres ir a ese restaurante, deberías ir a ese restaurante y probar su comida, y si quieres ir a esta fiesta de cumpleaños, deberías ir. No puedes perderte estas cosas, ¿qué es lo peor que podría pasar?'", concluye Adele.

Nuestra protagonista ha vuelto a los escenarios. Ha sido en el British Summer Time Festival celebrado en Hyde Park, al que han podido asistir más de 100.000 personas. La cantante lo dio todo ante sus seguidores ocho meses después de la salida de su disco y cinco años después de haber puesto los pies sobre los escenarios.

Sin duda, Adele está lista para seguir dando de qué hablar con su música. ¿Quién sabe? Quizás pronto decida tomarse un descanso para ser madre de nuevo.