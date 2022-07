La voz de Adele se quiebra en su regreso a los escenarios 5 años después

Adele ha vuelto. Y la espera se ha hecho tremendamente larga. Incluso para la propia artista. 5 años después de su última presencia en un escenario para ofrecer su último concierto, la británica volvía a presentarse en directo ante su público incondicional y los primeros segundos no pudieron ser más emocionantes.

Porque la solista británica hizo una aparición estelar. Pese a que aún era de día y eso reducía la espectacularidad de su juego de luces en su escenografía, la inglesa fue aclamada masivamente en sus primeros pasos sobre el escenario medio lustro después.

De riguroso negro con un precioso vestido, Adele se dirigió lentamente hacia su micrófono saboreando cada uno de los gritos que el público le dedicaba. Y cuando tenía que comenzar a cantar en directo la primera canción después de más de 1800 días, su voz se quebró.

Apenas pudo articular el "hello, it's me..." sin que la emoción se desbordara en su increíble torrente de voz. Una circunstancia que aumentó aún más el clamor entre los asistentes al primero de los dos shows que ofreción en el londinense Hyde Park.

Allí no estuvo sola. Como decíamos miles de sus seguidorxs disfrutaron por fin del primer concierto de presentación de las canciones incluidas en su álbum 30. Pero además la cantante británica tenía preparada una noche de lo más especial tal y como ya os contamos en LOS40.com.

Han sido, probablemente, dos de los mayores conciertos de su carrera dentro del BST Hyde Park congregando a más de 100.000 espectadores dentro del Festival British Summer Time. Hace unos días, a través de su cuenta oficial en Instagram desvelaba que se iba a rodear de artistas y amigas como Kacey Musgraves, Gabrielle, Mahalia, Nilüfer Yanya, Mahalia, Self Esteem, Tiana Major9, Chrissi, Bonnie Kemplay, Ruti y Tamzene.

Echando un vistazo a su repertorio (Hello, Rumour has it, Skyfall, Send my love (to your new lover), I drink wine, Easey on me, Someone like you, Set fire to the rain, Hold on, Rolling in the deep, When we were young...) uno puede hacerse una idea de que este concierto parece una puesta a punto para un tour que podría sacudir 2023 y en el que la intérprete presentaría sus más recientes canciones de su disco 30 que de momento solo unos privilegiados han tenido el honor de disfrutar.